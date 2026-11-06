El PP de Granada presenta su apuesta "por un campo más rentable, con menos impuestos y más oportunidades"

El presidente provincial del PP, Francis Rodríguez; el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Granada, Jorge Saavedra; la cabeza de lista por Almería, Carmen Crespo; y la presidenta local del PP y alcaldesa del municipio, Carmen Ros. - PP GRANADA

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Granada ha defendido la apuesta de Alberto Núñez Feijóo "por un campo más rentable, con menos impuestos, menos burocracia y nuevas oportunidades para los jóvenes agricultores, a través de medidas concretas que permitan mejorar la competitividad de las explotaciones y garantizar el futuro del sector primario".

Así lo han trasladado los 'populares' durante un encuentro con agricultores celebrado en la Casa de la Cultura de Purchil, en Vegas del Genil, que ha contado con la participación del presidente provincial del PP, Francis Rodríguez; el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Granada, Jorge Saavedra; la cabeza de lista por Almería, Carmen Crespo; y la presidenta local del PP y alcaldesa del municipio, Carmen Ros.

Durante el encuentro se ha abordado la situación que atraviesan los agricultores granadinos, afectados por el encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes y otros gastos de producción que han reducido considerablemente la rentabilidad de sus explotaciones. A estas dificultades SE suman las exigencias administrativas y la incertidumbre sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC).

Los 'populares' han reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez "la falta de respuestas" ante las dificultades del sector y han reclamado ayudas urgentes y una fiscalidad adaptada a la actividad agraria que permita a los profesionales mantener sus explotaciones, generar empleo y riqueza y contribuir a fijar población en el territorio.

En este sentido, Francis Rodríguez ha defendido la hoja de ruta de Feijóo para el sector primario, basada en una bajada de impuestos, la reducción de las cargas burocráticas y la puesta en marcha de nuevas medidas que faciliten el relevo generacional.

"Granada tiene un campo que trabaja, que produce y que genera oportunidades, pero que necesita un Gobierno que esté a la altura de su esfuerzo. No podemos seguir exigiendo cada vez más a nuestros agricultores mientras aumentan sus costes y se multiplican las dificultades para sacar adelante sus explotaciones", ha expuesto.

El presidente provincial ha insistido en que "defender el campo es defender el futuro de nuestros pueblos y de miles de familias granadinas que viven de la agricultura. Frente a un Gobierno de Sánchez que no está dando las respuestas que necesita el sector, Feijóo plantea medidas concretas para que trabajar la tierra siga siendo una actividad rentable y con futuro".

Junto a él, la cabeza de lista al Congreso por Almería, Carmen Crespo, ha reclamado al Gobierno de España una defensa firme de los intereses de los agricultores españoles ante el Consejo Europeo previsto para los días 26 y 27 de noviembre.

En este sentido, ha recordado "la iniciativa defendida por Feijóo en Zagreb para incorporar 45.000 millones de euros adicionales a la PAC y reservar un 10% para objetivos de desarrollo rural, con el propósito de mantener una financiación similar a la actual".

Crespo ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez su "falta de contundencia" en la defensa del sector y las deficiencias en la ejecución de fondos europeos destinados a infraestructuras hídricas.

Asimismo, ha criticado que las medidas aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento del gasóleo agrícola "se hayan limitado a 20 céntimos por litro", frente a las ayudas superiores a 40 céntimos que reclama el PP ante el incremento de los costes de producción.

Para Crespo, "los acuerdos comerciales con terceros países, especialmente Marruecos, no pueden perjudicar a los productores españoles" al tiempo que ha apostado por el reconocimiento mutuo de productos fitosanitarios autorizados en países europeos con condiciones agronómicas similares.

Crespo ha insistido en la necesidad de avanzar en las inversiones hidráulicas y reforzar la colaboración entre administraciones para responder a las demandas del campo. "Los agricultores nos necesitan y tenemos que trabajar con ellos y por ellos", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha reafirmado el compromiso del PP con el sector primario y ha defendido la necesidad de ofrecer certidumbre y medidas concretas a agricultores y ganaderos.

"El campo necesita apoyo, estabilidad y una política agraria que defienda a quienes trabajan cada día para garantizar nuestra alimentación. El Partido Popular siempre va a estar al lado de nuestros agricultores y ganaderos, frente a la incertidumbre que atraviesa el sector", ha dicho.

A este respecto, Saavedra ha destacado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para blindar el presupuesto de la PAC, establecer un freno de emergencia regulatorio en la Unión Europea y reducir la carga burocrática que soportan los profesionales del campo. También ha señalado la aprobación de una Ley de Fiscalidad Agraria y la creación de reservas para los años de menor actividad.

Además, ha puesto el acento en las medidas para facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sector, entre ellas una cuota de autónomos de 50 euros durante tres años, un bono de incorporación rural de hasta 15.000 euros y avales públicos de hasta el 80% de la inversión.

"Tenemos que garantizar que nuestros jóvenes puedan incorporarse al campo, que las explotaciones sean rentables y que nuestros pueblos tengan futuro. Defender el sector primario es defender también el empleo y la economía de nuestra provincia", ha concluido Saavedra.