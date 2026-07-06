El PP de Granada reclama Presupuestos Generales del Estado que corrijan el "déficit inversor acumulado" en la provincia

Reunión interparlamentaria del Partido Popular de Granada celebrada el lunes 6. - PP DE GRANADA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha celebrado el lunes, 6 de julio, una reunión interparlamentaria en la que han participado parlamentarios andaluces, diputados nacionales y senadores con el objetivo de coordinar la acción política de la formación y establecer una agenda común de trabajo centrada en la defensa de los intereses de la provincia.

Tal y como ha concretado la formación en una nota, el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha señalado que una de las principales prioridades pasa por que Granada cuente con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que "permitan atender las necesidades reales de la provincia y corregir el déficit inversor acumulado durante los últimos años".

"No es de recibo que una legislatura llegue a su fin sin unos Presupuestos Generales del Estado. Granada necesita unas cuentas que respondan a sus necesidades reales y que pongan fin al agravio constante que viene sufriendo nuestra provincia", ha afirmado.

Durante el encuentro, Rodríguez ha anunciado que el Partido Popular "redoblará su trabajo institucional" para defender las principales reivindicaciones de Granada en materia de infraestructuras, comunicaciones e inversiones.

Entre ellas, ha situado la mejora de las frecuencias del AVE y la necesidad de que el Ejecutivo responda a la petición formulada por la Mesa para la recuperación del tren Guadix-Baza-Lorca, impulsada por la Diputación de Granada y respaldada por instituciones, la Universidad de Granada (UGR), consistorios, asociaciones empresariales y colectivos ferroviarios, que solicita la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad para esta infraestructura estratégica. Asimismo, ha defendido la ejecución de las canalizaciones de Rules como una "actuación imprescindible" para garantizar el presente y el futuro de la agricultura de la Costa Tropical.

"Nuestros agricultores llevan demasiado tiempo esperando unas infraestructuras fundamentales para asegurar el futuro de la costa. El Gobierno tiene que responder de una vez a una reivindicación que no puede demorarse más", ha señalado. El dirigente popular también ha emplazado al PSOE de Granada a situarse al lado de los intereses de la provincia. "Ya no caben más silencios ni más excusas ante el agravio que sufre esta provincia", ha manifestado.

En el ámbito andaluz, el también presidente de la Diputación de Granada ha valorado la estabilidad institucional que ofrece el Gobierno de Juanma Moreno, destacando la importancia de contar con unos presupuestos autonómicos "para seguir impulsando proyectos estratégicos y generando nuevas oportunidades para Granada".

"Mientras Andalucía cuenta con estabilidad, planificación y unos presupuestos que permiten seguir avanzando, Granada no puede seguir esperando unas cuentas del Estado que atiendan las necesidades reales de nuestra provincia. Ese es el compromiso que vamos a defender desde el Partido Popular", ha concluido.