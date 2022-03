PP de Granada reprocha al PSOE no elaborar el Mapa de Ruidos "pese a una partida presupuestaria de 60.000 euros"

GRANADA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha acusado al gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada de "no tener intención de llevar a cabo" la elaboración del informe de Mapa de Ruidos, "pese a contar con la partida de la Agenda XXI --llamada ahora Agenda Urbana 20-30-- que lo permite por ser un objetivo de la misma".

Así lo ha expresado la concejal del grupo municipal del PP, Pepa Rubia, quién se ha preguntado "por qué el Mapa de ruidos sigue sin elaborarse". "El Ayuntamiento de Granada tiene la partida presupuestaria de la Agenda XXI, dotada con 60.000 euros para financiar la colaboración con la prestigiosa Universidad de Granada (UGR) de cara a la elaboración de esto", ha recogido la formación en un comunicado.

La edil popular "no entiende por qué" los funcionarios municipales que elaboraron el último Mapa de Ruidos en 2016, en colaboración UGR, "no lo realizan también ahora".

"En el año 2016, los trabajos para la elaboración de este mapa se efectuó de manera muy eficiente por los funcionarios del área de medio ambiente, asistidos por técnicos de la UGR, quienes aportaron sus conocimientos en la materia en un acuerdo de colaboración que tuvo un notable éxito y que nos dejó el actual Mapa de Ruidos que rige en la ciudad. Sin embargo, este año nos encontramos con que aún no se han comenzado los trabajos para su redacción", ha reprochado Rubia.

Asimismo, ha criticado que el partido socialista, que gobierna actualmente el Ayuntamiento, "haga promesas vacías", pues "las palabras no acompañan a los hechos."

Además, acusa al PSOE de "engañar a los vecinos ocho meses después" con "una nueva excusa" porque, según la popular, "está haciendo creer que es por culpa de los grupos de la oposición --PP, UP, VOX y no adscritos-- que no sale adelante el Mapa de Ruidos, pero no puede ser que estemos todos equivocados menos el equipo de gobierno".

"Lo que tiene que hacer el partido socialista es ser responsable, gobernar y volver a esa fructífera colaboración que siempre ha habido con la UGR para que volvamos a tener el Mapa de Ruidos, algo fundamental de cara a poder luchar contra la contaminación acústica de la que numerosas asociaciones y vecinos se quejan", ha concluido la popular.