El PP de Granada señala a Saiz que no son "xenófobos" y critica la gestión del reparto de menores migrantes

GRANADA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, del PP, ha respondido este viernes a unas declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con motivo de su participación en la ciudad de la Alhambra en el acto 'El arte como altavoz de la cultura gitana', señalando el dirigente popular que es "mentira" que en su formación sean "xenófobos", y afeando al Ejecutivo central la gestión del reparto de menores migrantes no acompañados.

"Que no nos insulten y no nos traten por tontos", ha pedido el portavoz en la rueda de prensa con motivo de la Junta de Gobierno Local después de que este pasado jueves Saiz acusara al PP de usar como "chivo expiatorio" a los menores migrantes no acompañados tras el plante al Gobierno de las comunidades autónomas gobernadas por este partido excepto Ceuta en la conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ministra dijo que "está abrazando" la "xenofobia" y el "odio" y "es Vox quien le está marcando la agenda", en "coqueteos con la ultraderecha" como Saiz apuntó que se está "viendo" en las comunidades autónomas que gobiernan.

Saavedra ha precisado que en el Ayuntamiento les habría gustado ser recibidos o invitados por la ministra, y ha afirmado no admitir que se trate a dirigentes, simpatizantes, y votantes de esta formación, "por cierto, los mayoritarios" en la ciudad, ha añadido, como "xenófobos" o personas que odian "al diferente", pero "por una sola razón, porque es mentira".

"No toleramos que se nos falte el respeto y que se mienta sobre esa cuestión", ha indicado el también secretario general del PP en la provincia de Granada, que ha asegurado que los dirigentes de la formación son "tolerantes" y "solidarios".

Ha precisado a la vez que el Gobierno central en su opinión "no está siendo justo en el trato de los inmigrantes no acompañados", cuyo sistema de reparto ha añadido que no le parece "justo", afeando a que en el Ejecutivo "se hayan inventado una norma para que al País Vasco y a Cataluña vayan cero".

"Por supuesto que tienen que venir inmigrantes menores" a la provincia granadina y "los cuidaremos, por supuesto", pero "no nos parece justo y que no nos traten por tontos cuando a Cataluña no va ninguno, cuando al País Vasco no va ninguno" y "Andalucía le asignan 677" y "a Granada, evidentemente, un número importante de ellos".