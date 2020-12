PP-A insta al PSOE-A a "arrimar el hombro" durante la pandemia en vez de centrarse en sus "peleas internas"

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud y Familias del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Jurado, ha destacado este sábado el "gran esfuerzo" realizado por el Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad en estos dos años desde las elecciones del 2 de diciembre de 2018, al tiempo que ha instado al PSOE-A a "demostrar responsabilidad con la situación que atraviesan los andaluces por la pandemia" de Covid-19 "arrimando el hombro en vez de centrarse en sus peleas internas".

Así lo ha indicado Jurado en una rueda de prensa en Córdoba en la que ha destacado que "esta semana hemos celebrado el segundo aniversario de las elecciones del 2D que propiciaron el cambio en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas".

Según ha informado el PP-A en una nota, la diputada 'popular' ha apuntado que "en aquellos momentos se vivía una situación sanitaria muy difícil en Andalucía", y ha remarcado que, "pocos meses antes de las elecciones, se producían manifestaciones multitudinarias en las calles de Andalucía", y quienes estaban en esas calles eran "los sanitarios andaluces que demostraban que estaban hartos de la situación de la sanidad en Andalucía por la gestión de un PSOE".

Un PSOE-A, según ha continuado la diputada, que "decía entonces que la sanidad era la joya de la corona, pero que tenía a nuestros profesionales con las peores retribuciones económicas, los peor pagados de toda España, un mapa fantasma de infraestructuras sanitarias que nunca se cumplía, una atención primaria absolutamente maltratada y, todo esto, en una situación económica floreciente, en la que no había una pandemia y donde no había una crisis económica y social como la que estamos viviendo ahora", según ha querido poner de relieve.

Tras las elecciones, "el nuevo Gobierno de Juanma Moreno tuvo una idea clara de la sanidad andaluza, con una estrategia definida para mejorar la sanidad en Andalucía que supondría la mejora de las infraestructuras, la equiparación salarial, la apuesta por la investigación, la armonización sanitaria con el resto de comunidades autónomas y con planificación y los recursos encima de la mesa", según ha argumentado.

"Nadie entonces sabía que nos encontraríamos poco después con la listeriosis y con una pandemia global, pero hay que destacar que, si durante los primeros dos presupuestos de la Junta de Andalucía no se hubiera aumentado como se hizo las partidas para la sanidad en Andalucía en más de 1.000 millones, la respuesta a esta pandemia hubiera sido muy diferente", según ha añadido la portavoz de Salud y Familias del Grupo Popular.

Para Jurado, "gracias al Gobierno de Juanma Moreno, a la mayor inversión en sanidad antes del Covid, a la profesionalidad de nuestros profesionales sanitarios y a la seriedad en las medidas puestas en marcha, nuestro gobierno en Andalucía está afrontando esta crisis con liderazgo, con la certeza de que las medidas que se ponen sobre la mesa todos los días son para mejorar nuestra sanidad y para salvar la vida de muchos andaluces".

INVERSIÓN "RÉCORD" EN SANIDAD

En esta coyuntura, ha explicado, "están centrados los presupuestos, en los que la sanidad representa más del 53 por ciento de las cuentas y se alcanzan casi los 12.000 millones de euros, el 7 por ciento del PIB destinado a sanidad, cifra récord que antes no se había visto en Andalucía".

Además, Jurado ha puesto en valor que "tenemos la mayor plantilla de profesionales sanitarios de la historia en Andalucía, con más de 118.000 sanitarios", y ha destacado que los presupuestos incluyen una partida que supera los 70 millones para la equiparación salarial "con la que nos comprometimos y que ya hemos puesto en marcha, para que nuestros profesionales tengan mejor remuneración económica, mejoren sus condiciones laborales y para que vuelvan aquellos que expulsó el PSOE", según ha continuado.

Y, además, según ha explicado, "se sigue haciendo un gran esfuerzo, a través de la nueva oferta de empleo público, con la convocatoria de 4.374 plazas más, la cifra máxima que permitente los Presupuestos Generales del Estado".

Con todo esto, según ha remarcado la parlamentaria del PP-A, "queremos decir que la Junta de Andalucía tiene todas las máquinas encendidas y está apostando al máximo por nuestra sanidad con un esfuerzo ingente en estos dos años como no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma".

Asimismo, Jurado ha insistido en que "las medidas puestas en marcha en las últimas semanas también están contribuyendo a reducir la curva de la pandemia en Andalucía junto a la responsabilidad de los andaluces".

"FALTA DE RESPONSABILIDAD" DEL PSOE-A

En este punto, la portavoz de Salud y Familias del Grupo Popular ha lamentado que "no todos lleven a gala en esa responsabilidad", en referencia al PSOE-A.

Así, ha subrayado que "los socialistas andaluces no son conscientes de lo que está pasando en Andalucía, no son conscientes del sufrimiento que están viviendo los andaluces y el gran esfuerzo que se está realizando, y esa falta de responsabilidad del PSOE-A está haciendo que el Gobierno de Andalucía se encuentre solo para tomar estas medidas, porque no encuentra una oposición responsable en el PSOE-A", según ha sostenido.

La representante 'popular' ha advertido además de que esa oposición "ahora está dedicada a sus problemas internos, en lo que parece un patio de colegio en el que se atacan unos a otros".

Así, ha añadido que "es una irresponsabilidad absoluta que, con la que está cayendo, el PSOE-A esté centrado en sus intereses y en quién tendrá el liderazgo del socialismo andaluz", y ha apostillado que "el liderazgo tiene que venir de la mano de la responsabilidad con Andalucía, apoyando los presupuestos, que son la mejor herramienta para afrontar un año 2021 que será muy difícil y asumiendo el momento en el que vivimos", según ha zanjado Beatriz Jurado.