PP-A insta a PSOE-A a poner "sitio y hora" para negociar y tratar de alcanzar un acuerdo sobre el Presupuesto

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha instado este martes al PSOE-A a "poner sitio y hora" para negociar y tratar de alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos de la comunidad para 2022, que mañana miércoles se someterán al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara autonómica, José Antonio Nieto, ha indicado que, tras la presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos por parte de los tres grupos de la oposición, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, citó a reuniones a Vox y PSOE-A para seguir negociando y tratar de llegar a acuerdos.

Sin embargo, ante esa oferta del consejero, según Nieto, el PSOE-A ha "dado la estampada y se ha quitado de en medio", en base a un audio con unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que se produjeron en el mes de julio.

Ha insistido en que el PSOE-A no ha querido "reunirse" y ellos sabrán por qué, al tiempo que ha pedido al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que no tome a los andaluces por "tontos", poniendo excusas que "no tienen ninguna argumentación".

Asimismo, le ha demandado que no traslade la "pelota fuera de su responsabilidad", cuando sabe que de él y de su formación depende cerrar o no un acuerdo. "Que diga sitio y hora y allí estará el PP y el Gobierno para seguir negociando", ha sentenciado Nieto.

Ha insistido en que el único que "se niega y ha huido de la mesa es el PSOE-A, que ha renunciado a esa responsabilidad de negociar". Por parte del PP-A, según ha dicho, no va a quedar esa voluntad de negociar hasta mañana a las 16,00 horas, cuando se inicia el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos en el Parlamento. "Que digan sitio y hora que allí estaremos", ha dicho.