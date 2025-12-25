El PP insta a Reyes a exigir a Sánchez a que se oponga en Bruselas "de manera clara y rotunda" a la nueva PAC

Archivo - Imagen de archivo de la diputada provincial del PP, María del Mar Dávila. - PP - Archivo

La diputada provincial del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, María del Mar Dávila ha explicado este jueves que "una de nuestras mociones para el último pleno del año tenía que ser para defender lo nuestro, nuestro PIB principal, nuestro sustento, nuestro olivar". Por eso, el PP en la Diputación instará en el próximo pleno al Gobierno de Sánchez a oponerse "de forma rotunda y clara" en el Consejo de la UE al marco financiero plurianual 2028-2034 que recorta la PAC".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la Política Agraria Común es un instrumento "esencial" para garantizar la renta de los agricultores jiennenses, además de ser, junto a la Política Pesquera Común, "la piedra angular de la soberanía alimentaria europea, la seguridad de abastecimiento y la cohesión territorial".

En contexto, la provincia de Jaén, con los 67 millones de olivos y con el mayor bosque humanizado del mundo y el mayor sumidero de CO2, "necesita que la PAC sea defendida con uñas y dientes en Europa al ser ésta un pilar básico para nuestros pueblos", ha dicho Dávila, puesto que en Jaén, hablar de PAC "es hablar de seguridad, de economía y de futuro".

Sin embargo, la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea, según el PP, contempla una reducción del presupuesto dedicado a nuestro sector primario, siendo del 22 por ciento para la PAC al pasar éste de 386.000 millones de euros a 295.700 millones de euros y cerca del 60 por ciento para el sector pesquero cuya financiación directa desciende de 6.000 millones de euros a 2.000 millones.

En opinión de la dirigente popular, "esto tendría consecuencias devastadoras para nuestro campo". El nuevo planteamiento supondrá una merma media aproximada de 1.700 euros anuales por agricultor, con recortes que podrían alcanzar los cien euros por hectárea. En términos globales, esto se traduciría en un recorte cercano a 2.000 millones de euros para Andalucía durante todo el periodo. Para la provincia de Jaén, principal beneficiaria andaluza, se trata por ende de una PAC "tremendamente lesiva, que se suma al reparto aprobado por el Gobierno de España de las ayudas en el actual marco que ya ha supuesto pérdidas millonarias para nuestra tierra".

En este sentido, el Partido Popular ha rechazado "de plano este planteamiento", así lo expuso en el viaje a Bruselas que varios alcaldes jiennenses y el diputado autonómico y presidente provincial, Erik Domínguez, realizaron el pasado mes de noviembre.

"No vamos a permitir que los agricultores jiennenses pierdan un solo euros, haremos todo lo que esté en nuestra mano y confiamos en que, por una vez, al PSOE de Jaén le duela nuestro campo y exija a Sánchez que use su veto para echar para atrás la nueva PAC", ha declarado Domínguez.

La formación ha precisado que PAC y la PPC necesitan "un presupuesto sólido, estable y autónomo", no un fondo único que diluya sus recursos "entre múltiples políticas" y que supondría de facto una renacionalización encubierta, así como un debilitamiento estructural de la política agraria europea.

El Grupo Popular no puede aceptar la desaparición de los tres pilares tradicionales (Feaga, Feader y Fempa) y su integración en un fondo único multisectorial que pasara a ser gestionado por cada Estado, "pues implicaría un retroceso inaceptable en las políticas de desarrollo rural vitales en nuestra provincia", ha dicho Dávila, pues han sido "esenciales para la dinamización económica y el empleo en nuestro medio rural, en nuestros pueblos".

Por tanto, en opinión de la formación, Reyes debe "tomar cartas en el asunto y defender los intereses de la provincia de Jaén", y no los intereses "de un PSOE sanchista que solo mira hacia los territorios de sus socios de gobierno".

Al hilo, han asegurado que Reyes tiene la responsabilidad de defender a los jiennenses, y por tanto "debe exigir, tal y como defiende el Partido Popular, el blindaje de las ayudas directas, para que lleguen a todos los agricultores y ganaderos profesionales, garantizando su rentabilidad y sosteniendo la producción".

En definitiva, el PP ha concretado que está en juego no solo la renta de millones de agricultores, ganaderos y pescadores, "sino la seguridad alimentaria de toda Europa y la supervivencia de los pueblos rurales y del litoral que dependen económicamente, en gran parte, del sector primario".

Por ello, Dávila ha indicado que "instamos al Gobierno de España a defender con firmeza una PAC fuerte, autónoma y dotada de recursos suficientes para el periodo 2028-2034 y a Reyes a que, por una vez, defienda a su provincia por encima de cualquier otra cosa".