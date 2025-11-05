El PP de Iznájar asegura que la Diputación de Córdoba "ha incrementado un 40%" la inversión en el municipio

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El PP de Iznájar (Córdoba) ha asegurado este miércoles que el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba "ha incrementado un 40% la inversión" en el municipio y ha afeado al alcalde de la localidad, Lope Ruiz (PSOE), que "utilice el Ayuntamiento como herramienta de confrontación política, intentando manipular los datos económicos de la Diputación con el único objetivo de confundir a los ciudadanos y desacreditar la gestión del actual gobierno provincial del PP".

Así lo ha expresado el PP iznajeño en una nota después de que desde el Ayuntamiento local hayan señalado una "drástica caída de la inversión de la Diputación tras el cambio de gobierno provincial", asegurando que entre "2022, último año completo bajo gestión del PSOE" en la institución provincial, y "2024, primer ejercicio íntegro de gobierno popular", ha habido "una reducción" en materia de inversión "superior al 57%".

Así las cosas, desde el PP han afirmado que "los datos que presenta el alcalde socialista no reflejan la realidad global" del mandato, sino que "han sido seleccionados de manera interesada, tomando como referencia únicamente el año 2022, precisamente el ejercicio en el que el PSOE e IU contaron con más remanentes debido al dinero no ejecutado durante la pandemia de la Covid-19", de modo que "se trata de un año excepcional y aislado que no puede compararse con la gestión ordinaria ni con el esfuerzo inversor que el actual equipo de gobierno viene realizando desde su llegada a la institución provincial".

Para el PP, "la realidad es que, si se proyecta el ritmo de inversión que el PP mantiene en estos dos primeros años de mandato, la cifra final será superior a la del gobierno anterior del PSOE e IU", pues "los datos oficiales demuestran un incremento real del gasto y de la inversión por habitante entre 2022 y 2024".

En concreto, los populares han detallado que "el gasto por habitante ha pasado de 340,08 euros en 2022 a 426,04 euros en 2024, mientras que la inversión por habitante ha aumentado de 86,58 a 122,29 euros", lo que supone "un incremento del 41,25%", unas cifras que "desmienten rotundamente la versión difundida por el PSOE, que oculta deliberadamente la tendencia real de la gestión del PP".

"Además, el análisis socialista se basa únicamente en los capítulos 4 y 7 del presupuesto, dejando fuera múltiples programas y líneas de inversión que forman parte esencial del apoyo que la Diputación presta a los municipios", han lamentado desde el PP, que han añadido que "tampoco se menciona el incremento de la financiación destinada a servicios como la dependencia, que ahora reciben transferencias muy superiores a las que se otorgaban durante los gobiernos del PSOE e IU".

Desde el PP iznajeño han remarcado que la Diputación "está desarrollando una política de inversión responsable, equilibrada y orientada a las verdaderas necesidades de los municipios", subrayando que "se han puesto en marcha programas pioneros que responden a los problemas reales del día a día, como ayudas para paliar los daños producidos por el reciente tren de borrascas, planes para la lucha contra el virus del Nilo, la retirada de amianto o la ayuda a los ayuntamientos en sus tareas de mantenimiento de colegios", entre otros.

Estas medidas suponen una "inversión directa y efectiva que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y garantiza un desarrollo sostenible para el conjunto de la provincia".

"MANIPULACIÓN Y TRILERISMO"

"Frente a la manipulación y el trilerismo político del PSOE, el PP ofrece gestión, transparencia y resultados. Donde antes había propaganda, ahora hay compromiso y trabajo real por los municipios. Los socialistas muestran solo una foto fija de un año excepcional porque saben que, si se analiza toda la legislatura, queda claro que con el PP se invierte más, se gestiona mejor y se trabaja con responsabilidad por el futuro de nuestros pueblos", han señalado los populares de Iznájar.

"En el caso concreto de Iznájar --ha añadido el PP--, se están destinando recursos para actuaciones importantes para el municipio, como por ejemplo el programa para la Promoción de Viviendas (489.061 euros), la mejora de infraestructuras en las aldeas a través del Plan de Aldeas (473.465 euros), el programa de Humanización y Agenda Rural 2023/2027 (209.956 euros), y el programa Diputación Invierte, cuyo objetivo es permitir a los ayuntamientos financiar gastos en inversiones reales, bienes corrientes y servicios, así como gastos de personal, y que en el caso de Iznájar cuenta con una cuantía de 569.737 euros para los años 2024 y 2025, quedando aún por ejecutar el resto de la legislatura".

A todo ello se suma "el refuerzo de programas sociales y de dependencia, con una inversión anual cercana a 1,4 millones de euros" y las "inversiones en cultura, eficiencia energética, turismo, patrimonio histórico, como la rehabilitación de la Torre del Reloj del Recinto de la Alcazaba, así como una subvención excepcional de 60.000 euros para el derrumbe del Muro de la Calle Puerta del Rey".

Para concluir, el PP de Iznájar ha apostillado que "estas cifras demuestran que, mientras el alcalde intenta confundir a los ciudadanos con medias verdades", el gobierno popular de la Diputación "trabaja con hechos, con una gestión eficiente y con una apuesta firme por el desarrollo y el bienestar de Iznájar y de toda la provincia".