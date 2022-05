PP-Jaén aborda con el sector de la agricultura las "inquietudes, problemas y demandas" del campo jiennense

JAÉN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha celebrado un foro de agricultura con los profesionales del sector. Se trata del quinto foro sectorial que celebra el partido en esta precampaña y de lo que se trata es, según ha indicado el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, es de

que "los profesionales sean los que nos cuenten sus inquietudes, problemas y demandas".

"Son muchos los problemas que tiene el sector de la agricultura, el sector de nuestro campo, como la subida de los costes de producción con los precios desorbitados de carburantes y de la luz o la sequía, sin que hayan encontrado respuesta ni soluciones en el Gobierno de Sánchez", ha dicho Domínguez.

Ha añadido en un comunicado que el Gobierno de España, en lo que respecta a los agricultores, "ha agravado sus problemas con una PAC que supondrá graves pérdidas para el olivar jiennense". Asimismo, ha apuntado que "el ministro Planas o no se entera o no se quiere enterar y sigue sin escuchar al sector que sí consensuó con el Gobierno de Juanma Moreno las alegaciones a la PAC".

Por otro lado, ha hecho referencia a que el Gobierno de España "ahora nos ha salido con una nueva sorpresa, las ayudas acopladas, pero no ha dado ninguna información más", y esto preocupa tanto al PP como al sector, puesto que no conocen con qué fondos se sustentan. "Si algo sabemos los jiennenses es que el PSOE es muy bueno para hacer anuncios, pero después para los hechos, para trasladarlo a los presupuestos, se lava las manos y no se acuerda de lo prometido", ha señalado Domínguez.

El dirigente y candidato popular ha trasladado al sector que el Partido Popular de Jaén está "siempre del lado de nuestros agricultores" ya que se trata del "único partido que defiende verdaderamente el campo jiennense".

Por último, en el foro se ha hecho un balance del "gran trabajo" de la Consejería de Agricultura en esta provincia y ha puesto como ejemplo los 22,7 millones de euros del Plan Itínere, o los 39 proyectos de depuración de aguas, de los que cinco están ya ejecutados, 25 en licitación y nueve en fase redacción, con un presupuesto total entre 2019 y 2022 de casi 120 millones de euros.

"No podemos decir lo mismo del PSOE que sigue de brazos cruzados mientras Sánchez se niega a construir, por ejemplo, las conducciones de la presa de Siles", ha concluido Domínguez.