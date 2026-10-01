El PP de Jaén abrirá el 5 de octubre el plazo de recogida de avales para optar a la presidencia del partido

Reunión del comité organizador del XIV congreso provincial del PP de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén abrirá el próximo 5 de octubre el plazo de recogida por parte de quienes quieran optar a la presidencia del partido, en el marco del congreso provincial previsto el 21 de noviembre.

De esta forma, por delante quedan ocho semanas de fase precongresual para ir cumpliendo los hitos de cara al citado cónclave, que se celebrará con carácter extraordinario, según ha informado este jueves en una nota el presidente de su comité organizador, Miguel Contreras.

Así lo ha indicado el también vicesecretario de Acción Política y Comunicación después de participar en una "primera reunión esencial para marcar los plazos", que comienzan con la presentación de avales para optar a la elección como presidente o presidenta provincial.

Las personas que quieran optar a la elección deben presentar un mínimo de 150 avales de afiliados al Partido Popular jiennense entre los días 5 y 14 octubre. "Un plazo libre para todo aquel que quiera participar", ha dicho Contreras.

En este sentido, el presidente provincial, Erik Domínguez, anunció públicamente en la pasada junta directiva provincial "y avalado por el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo", su intención de presentarse a la reelección, acompañado de su secretaria general, Elena González.

Por otro lado, el comité organizador de este décimo cuarto congreso ha aprobado los compromisarios natos, que son 233, y ha distribuido el número de compromisarios elegibles que participarán en el congreso en función del número de afiliados de cada comarca, así como por porcentaje de voto.

Contreras ha explicado que todo aquel afiliado que quiera participar el 21 de noviembre como compromisario deberá inscribirse para ello entre el 9 y el 30 de octubre. En el caso de que en algún municipio hubiera más compromisarios del cupo establecido, se votarán en la jornada del 3 de noviembre.

"En definitiva, un proceso que iniciamos con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de seguir construyendo juntos el futuro de nuestra provincia desde nuestras bases para que solo los mejores estén al frente de una gran responsabilidad, como es luchar por los intereses de todos los jiennenses", ha concluido.