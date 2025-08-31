El PP de Jaén acusa al Gobierno local de mantener paralizado el proyecto “Ciudad de las Letras”

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado que el proyecto "Ciudad de las Letras" esté "completamente paralizado" por parte del Gobierno local y que una iniciativa que fue concebida "como eje cultural de la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad" haya "caído en el olvido".

El portavoz popular, Agustín González, ha recordado en una nota que el proyecto "fue diseñado para vincular Jaén con Cervantes y otros grandes autores de la historia literaria" del lugar y ha incidido en que la pertenencia a la Red de Ciudades Cervantinas "abría la puerta a programas educativos, culturales y turísticos con un importante impacto en la economía local".

En este sentido, González ha asegurado que 'Ciudad de las Letras' nacía con la vocación de crear un "auténtico barrio literario" en Jaén, con bancos en forma de libro, actividades de lectura, gymkanas y tertulias.

Así, los populares han insistido en que "la cultura no es un lujo ni un adorno, sino un pilar esencial para el desarrollo de una ciudad" y han indicado que la cultura "en el ámbito emocional genera sentido de pertenencia y en el económico refuerza el PIB".