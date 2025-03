El PP de Jaén advierte del estado de "extremo abandono" de la iglesia de San Miguel y de su entorno

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha criticado este domingo el estado de "extremo abandono" de la iglesia de San Miguel y de su entorno, "cuya degradación resulta patente dos meses y medio después de la constitución del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más".

Así lo ha manifestado el PP en una nota en la que su concejal Antonio Losa ha sostenido que "el deterioro experimentado por este enclave del casco histórico en un lapso tan corto de tiempo evidencia la ineficacia de la gestión municipal".

El concejal ha remarcado que, en el marco del mandato del PP en el gobierno local, "se estableció un sistema permanente de limpieza del interior de la iglesia de San Miguel", controlada por una arqueóloga municipal, algo que "demuestra el compromiso del Grupo Popular con este monumento y con el casco histórico, que echamos de menos desde que gobiernan PSOE y Jaén Merece Más", ha apostillado.

Antonio Losa ha pedido al alcalde, Julio Millán, y al concejal de Patrimonio, José María Cano, que, "en lugar de hacer dejación de funciones, extremen la conservación de la infraestructura, cuyo interior está colonizado ahora por la maleza y la suciedad".

Esta situación, según ha agregado el concejal del PP, "perjudica a los vecinos de la zona y degrada la imagen de la ciudad", dada la ubicación de la iglesia de San Miguel en el casco histórico.

"El actual equipo de gobierno presume de tener como lema la revitalización, la mejora y la puesta en valor del casco histórico, pero a la vista está que es un eslogan hueco", ha señalado el edil 'popular', quien arguye al respecto que el "abandono absoluto" del monumento "deja claro que la conservación patrimonial no entra dentro de las prioridades de los socios del equipo de gobierno" local.

Desde el PP han agregado que la rehabilitación de la iglesia de San Miguel se inició con fondos comunitarios durante el mandato 2015-2019, con Julio Millán como alcalde, quien, no obstante, "no llevó a cabo su ejecución", y Antonio Losa ha señalado que la situación actual "se deriva de su ineficiencia, dado que, por la falta de concreción de los proyectos, el Ayuntamiento tuvo que devolver once de los 18 millones de euros aportados por la Unión Europea", según ha puesto de relieve.