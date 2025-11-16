El PP de Jaén advierte que el PSOE va "a la carga" contra la ELA de El Centenillo y de que pretende suprimirla

Archivo - Imagen de archivo de dos turistas observan la plaza de la iglesia en la población de El Centenillo. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario provincial de Acción Política y Comunicación, Miguel Contreras, ha afirmado que el alcalde socialista de Baños de la Encina (Jaén), Antonio Las Heras Cortés, ha retomado "su guerra y su encrucijada contra la Entidad Local Autónoma (ELA) de El Centenillo", y ha estimado que el PSOE quiere "borrar del mapa esta entidad porque así le interesa políticamente".

Según ha detallado la formación en una nota, Contreras ha concretado que el citado alcalde quiere eliminar el padrón al 40% del censo de El Centenillo". En concreto, ha explicado que Las Heras acaba de iniciar los trámites "por cuenta propia y sin ningún tipo de diálogo" para dar de baja del padrón de habitantes de El Centenillo a 40 personas que están inscritas legalmente porque allí tienen su residencia habitual.

En este sentido, Contreras lo ha calificado como "una aberración", y ha apuntado que "el PSOE ya ha tenido que echar marcha atrás en intentos anteriores de cargarse esta ELA", motivo por el que desde el PP de Jaén "vamos a impedírselo nuevamente" porque esto es una decisión "solamente política".

De esta forma, ha considerado que Las Heras quiere, en consonancia con la "inquina que el PSOE de Jaén siempre ha demostrado tener a las ELAs", eliminar "un núcleo de población que electoralmente no le es favorable "sin ningún razonamiento y sin ningún argumento jurídico que avale esa propuesta de baja del padrón".

Así, entre esas 40 personas a las que el PSOE de Baños le ha iniciado los trámites de baja del padrón es "la propia alcaldesa de El Centenillo, elegida democráticamente por los vecinos, entre otros motivos por su defensa férrea de los derechos de esta entidad autónoma".

A este respecto, ha agregado que Ventura tiene derecho, como el resto de los vecinos a los que el alcalde del PSOE de Baños está "persiguiendo", a estar inscrita en el censo en el padrón de la ELA, pues residen habitualmente en El Centenillo y merecen "que se respeten sus derechos".