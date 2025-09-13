PP de Jaén advierte del riesgo de aumentar las plazas del dispositivo de temporeros de la capital jienense

La concejal del PP en el Ayuntamiento, María Segovia, en una imagen de archivo. - PP DE JAÉN LOCAL

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha advertido del riesgo para trabajadores e inmigrantes que se puede producir al incrementar las plazas del dispositivo de temporeros en la localidad, alertando que "aumentar hasta 170 el número de plazas disponibles desborda la capacidad del centro de transeúntes".

En una nota, el PP de Jaén ha precisado que el plan de autoprotección cifra en una cantidad inferior el máximo de personas que pueden alojarse al unísono en este espacio, por lo que estarán "vigilantes" para que se cumplan las normas de seguridad del centro y "no se vulneren los derechos de los empleados municipales".

La concejal del PP en el Ayuntamiento, María Segovia, se ha dirigido al alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), para decirle que el incumplimiento de los planes de autoprotección "repercute en la plantilla que desarrolla su labor en el centro", a la que "de manera discrecional incrementa su carga de trabajo".

"¿Va a contratar acaso a más personal? Debería", ha preguntado y respondido Segovia al Gobierno de coalición de PSOE y Jaén Merece Más, al que ha propuesto que, "para no desbordar la capacidad del centro, tome nota de la gestión realizada por el Patronato de Asuntos Sociales durante la etapa de Gobierno popular".

En aquel entonces, ha asegurado, se habilitó el dispositivo para dar cobertura a un número de personas que no colapsara el servicio y se tomaron medidas de apoyo a los temporeros. A este respecto, ha citado el punto de información ubicado en la estación de autobuses, cuya apertura "se arroga ahora descaradamente el alcalde en un ejercicio de amnesia voluntaria".

María Segovia le ha recordado que este servicio "funcionó, mejorado respecto a los años previos, durante la pasada campaña olivarera".

En cuanto, a la recuperación del alojamiento a través de los empresarios, ha indicado que es una medida "en desuso" que Julio Millán "no implantó" durante su anterior etapa de gobierno en el Ayuntamiento entre 2019 y 2023.

Además de la gestión de la etapa popular, Segovia ha resaltado el apoyo de la Junta de Andalucía, exponiendo que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad concederá una subvención "de 123.000 euros" al Ayuntamiento de Jaén destinada a la atención de los inmigrantes que recalen en la capital para participar en la próxima campaña de recolección de aceituna.

La cantidad, ha dicho, "es superior en un 3% a la concedida para la pasada campaña".

