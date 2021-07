PP de Jaén afea al Ayuntamiento no haber hecho "un esfuerzo especial" para atender a los colectivos más vulnerables

JAÉN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha afeado al equipo de gobierno (PSOE-Cs) no haber hecho "un esfuerzo especial" para atender a los colectivos más vulnerables, pese a la situación excepcional por la pandemia de la covid-19.

Así lo ha indicado este martes la concejala Reyes Chamorro al analizar, junto al portavoz, Manuel Bonilla, los dos años de mandato municipal en Asuntos Sociales. Un área que "han desmantelado", de modo que la ciudadanía no dispone de "unos servicios sociales fuertes" fruto de "una serie de malas decisiones".

"No somos capaces de entender el porqué no se ha hecho un esfuerzo especial para atender a colectivos más vulnerables, reforzando de manera importante el trabajo que se tiene que hacer desde servicios sociales comunitarios", ha dicho no sin añadir que la situación muy complicada por la pandemia "no es excusa" para que el Ayuntamiento "haya desaparecido" precisamente en "la época en la que más se necesitaba de una administración local fuerte".

Por contra, ha aludido a "una merma" en los servicio sociales. Entre otras cuestiones, ha lamentado el "desmantelamiento de la única biblioteca especializada en servicios sociales de Jaén y provincia" y de los cursos de idiomas "que tenían mucho éxito y una gran aceptación".

Además, "Asuntos Sociales disponía de una sección de obras, ahora prácticamente extinguida" con personal técnico y operarios que hacían una labor fundamental, no solo en las dependencias del Patronato, como centros de servicios sociales, centro de transeúntes o de mayores, sino que también "atendían pequeñas reparaciones en viviendas cedidas a familias vulnerables, mejorando sus condiciones de habilitabilidad".

También ha criticado que apenas se ha retomado la labor en los Centros de Participación Activa de Mayores. "A estas alturas se están empezando a hacer alguna actividad, que es más bien por el interés de las direcciones de los centros que desde el equipo de gobierno. Los mayores quieren actividades, lo están demandando porque les venía muy bien", ha afirmado, para añadir que la situación se repite en los centros sociales, que a día de hoy tienen "una mínima actividad".

AYUDAS EN ESPECIE

Por otro lado, ha censurado "la desaparición de las ayudas en especie" para familias vulnerables, por las que podían retirar los productos de primera necesidad sin tener que esperar la larga tramitación de las ayudas económicas. "Propusimos la implementación de una Tarjeta Familias, la cual salió anunciando a los pocos días la concejal del equipo de Gobierno diciendo que llevaban tiempo trabajando para llevarlo a cabo y tras dos años, no se ha hecho ninguna gestión", ha apostillado.

La concejala ha aprovechado, además, para defender la apuesta "real y decidida" por las políticas sociales hecha por la Junta de Andalucía y la ha opuesto a la acción del Gobierno de España. A su juicio, el equipo de gobierno del Ayuntamiento "está siguiendo la estela de Pedro Sánchez", por lo que ha pedido al alcalde, Julio Millán, "que se pongan a trabajar de verdad y hagan un esfuerzo importante para la reactivación de todos los servicios para que nadie se quede atrás.

De su lado, el portavoz se ha detenido en las ayudas a la rehabilitación de vivienda en el marco de las zonas ARRU y ha tildado de "auténtico despropósito" la posición municipal. "Parece que en sólo unos días se ha olvidado de la necesidad de colaboración con la Junta de Andalucía, porque la deuda del tranvía --a la que ellos se ciñen para la crítica-- ha sido ya aplazada y en todo caso hay más causas, al margen de la deuda, para la denegación de las zonas ARRU para Jaén" ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que el motivo para que la capital sea la única de Andalucía en no recibir esta ayuda "está publicado en el BOJA" y pasa por "deficiencias en la documentación aportada" y en que "no queda garantizada la viabilidad de las actuaciones subvencionables propuestas".