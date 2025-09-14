El PP de Jaén afirma que el campo necesita un presidente como Feijóo para que "los pueblos sigan teniendo vida"

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Jaén, Erik Domínguez, ha manifestado que el campo y el mundo rural "necesitan un presidente como Feijóo para que nuestros pueblos sigan teniendo vida". Solo el PP ha demostrado que "creemos, queremos y respetamos a nuestro mundo rural y solo nuestras políticas defienden a nuestros agricultores, ganaderos y a aquellos emprendedores que deciden iniciar un negocio en los municipios rurales de nuestra provincia", ha añadido.

En una nota, tras asistir en Membrilla (Ciudad Real) en un acto con el sector primario en el que el presidente Alberto Núñez Feijóo ha explicado las medidas del partido para este sector, ha manifestado que las políticas del PP "sí están encaminadas a no dejar morir nuestros pueblos, propiciando la digitalización, mejorando las infraestructuras para no dejar aislados a estos territorios, eliminando burocracia, disminuyendo la carga impositiva, facilitando la creación de empleo".

Asimismo, el PP ha señalado que en Membrilla han intervenido en una mesa coloquio sobre las necesidades del mundo rural dos mujeres jiennenses, Silvia Peláez de 'Quesos y Besos' y Marta Moreno de 'Alojamientos Rurales Colonos'.

Por su parte, Domínguez ha safirmado que "turismo y agroalimentación son dos sectores que mantienen viva la provincia pero que de seguir en manos de Sánchez morirá". "El mundo rural es el alma y el motor de nuestro país, no el vano, el 80% es territorio rural y de ahí la provincia de Jaén tiene un peso importante, por lo que desde el PP jiennense, de la mano de Feijóo y Juanma Moreno, debemos trabajar por ellos con orgullo", ha subrayado.

Domínguez ha asegurado que el campo quiere futuro, progreso y rentabilidad y "para ello los objetivos son claros", que "el esfuerzo de las generaciones pasadas pueda pasar a sus hijos y nietos y que los nuevos emprendedores tengan la oportunidad de construir un futuro, para lo que se debe facilitar el relevo generacional, como ha hecho Juanma Moreno en Andalucía".

Además, ha manifestado que "es evidente que la política del agua necesita un partido como el PP que sepa que el agua es un elemento de riqueza, algo que no tiene claro el PSOE, que sigue sin ejecutar infraestructuras hidráulicas esenciales en la provincia como la presa de Siles, la Cerrada de la Puerta o la balsa de Cadimo".

"Defender la PAC es vital para el PP, que en manos de Sánchez ha perdido 5.000 millones, además de facilitar el acceso a las ayudas pues uno de cuatro agricultores renuncia a ellas por la extensa burocracia", ha señalado Domínguez, que ha dicho que "por suerte contamos en Europa con Carmen Crespo, que ahora también será la responsable de coordinar el equipo de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y despoblación que elaborará el Libro Blanco del Mundo Rural para atender las necesidades reales de la gente por lo que estamos en buenas manos".

"El PP trabajará con ahínco para devolver el prestigio de trabajar en el sector primario y que los jiennenses sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestro mundo rural, de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de vida", ha concluido.