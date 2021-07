El PP de Jaén afirma que el "gobierno caduco" del PSOE en Diputación "no ha estado a la altura" en la mitad del mandato

JAÉN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha lamentado este lunes que el "gobierno caduco" del PSOE en la Diputación "no ha estado a la altura de las circunstancias" en la primera mitad del mandato, tanto antes de irrupción de la covid-19 como durante la pandemia.

Así lo ha señalado el portavoz del grupo 'popular' en la citada administración, Miguel Contreras, quien ha comparecido junto a la viceportavoz, María del Mar Dávila, y el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, para hacer balance de estos dos primeros años.

Domínguez ha criticado el "desgobierno", "abandono a la provincia" y "dejadez de funciones" en este periodo. "(El presidente de la Diputación) Francisco Reyes ha ignorado a los autónomos, ha ignorado a los trabajadores en ERTE, ha ignorado a los ayuntamientos que pedían más ayudas para poder atender a sus vecinos que tan mal lo estaban pasando, ha ignorado a las ELAS y solo se ha preocupado de sí mismo y sus asuntos internos", ha dicho Domínguez, quien ha opuesto esta actitud a la "ayuda" planteada por la Junta de Andalucía.

En la misma línea se ha pronunciado la viceportavoz del grupo, quien ha apuntado que los ayuntamientos son la administración más cercana y a la que "llaman" cuando "tan mal lo están pasando", pero han tenido que responder "sin ayuda de la Diputación".

"Cuando le hemos pedido más recursos la respuesta de Reyes siempre ha sido no, un no a ampliar el Plan de Cooperación con tres líneas de ayudas que hubiera beneficiado a todos, un no a aprobar medidas extraordinarias por la covid, aprobando únicamente el mismo Plan de Apoyo a Municipios que se lleva sacando desde 2012, sin nada extraordinario, y el último ni siquiera ha sido aún publicado", ha afirmado.

OÍDOS SORDOS

El portavoz del PP en la Diputación ha incidido en que Reyes "ha hecho oídos sordos a la pandemia" y "ha sido incapaz de dar una respuesta a las nuevas necesidades" por la covid, reformulando, por ejemplo, los presupuestos de 2020. Al hilo, ha aludido a la última liquidación, con "55 millones de euros en cajones".

Pese a ello, según ha añadido, "las ayudas a la digitalización siempre son las mismas", con 200.000 euros "insuficientes" y las anunciadas en marzo por 1,1 millones para el sector turístico "a día de hoy no se pueden solicitar". También ha señalado que los 14 centros de servicios sociales "están desbordados", el centro de Atención Temprana de Linares lleva "desde mayo cerrado por las tardes" y han planteado una "reducción de plazas en residencias de la Diputación en un 20 por ciento".

Junto a ello, Contreras ha censurado que la ejecución de los 20 millones de euros presupuestados en materia de empleo "no llega ni al 30 por ciento" y de los 16 millones para carreteras "apenas se han gastado ocho millones".

Frente a ello, ha defendido que el PP es "un partido propositivo", con propuestas como un plan de impulso a la provincia o "mociones siempre constructivas y reivindicativas que recogen demandas de los jiennenses". "Afortunadamente, en 2023 los jiennenses tendrán la oportunidad de darle salida al señor Reyes de la Diputación y a su gobierno caduco y que el gran proyecto del Partido Popular de Jaén asuma el gobierno de la Diputación", ha asegurado.