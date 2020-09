El PP de Jaén afirma que, "gracias a la Junta", la campaña de la aceituna "podrá comenzar con garantías sanitarias"

JAÉN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha afirmado este jueves que, "gracias a la Junta de Andalucía", la recolección de la aceituna "podrá comenzar con garantías sanitarias", al haber establecido directrices para las campañas agrícolas ante la covid-19 y anunciar, además, para esta en concreto nuevas medidas preventivas que incluyen la realización de test a los temporeros desplazados.

"Es mucho el trabajo que se viene realizando con los colectivos implicados para que los temporeros puedan ir al tajo de forma segura y, una vez más, la consejería de Carmen Crespo no ha defraudado", ha dicho en una nota la diputada autonómica Ángela Hidalgo tras el anuncio realizado este miércoles por la titular de Agricultura.

Ha valorado que asociaciones, colectivos, sindicatos, cooperativas y empresarios "han encontrado respuesta a sus dudas gracias a la actitud dialogante y colaborativa" de este departamento autonómico y ha mostrado su confianza en que haya "una recolección normal dentro de la situación extraordinaria que supone la covid".

Al hilo, ha asegurado que "cuenta con un Gobierno previsor" y, desde el inicio de esta pandemia cuenta con una guía práctica de recomendaciones para el sector agroalimentario. Además, el Consejo de Gobierno pasado 1 de septiembre aprobó una orden de salud pública de obligado cumplimiento dirigida a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas que contratan a trabajadores temporales para las distintas campañas de recolección y cuyo objetivo primordial "alcanzar un entorno laboral seguro frente a la covid-19.

"Y, por si esto fuese poco, ayer conocíamos que la Junta de Andalucía ha querido ir más allá y les realizará test a los temporeros desplazados a la campaña de la aceituna, una medida ejemplarizante para el resto de las comunidades autónomas pues con ella demostramos que este Gobierno está haciendo y hará todo lo que esté en su mano para frenar la propagación del virus, al menos en nuestra comunidad autónoma", ha manifestado Hidalgo.

Así las cosas, ha subrayado "el enorme trabajo y la gran coordinación" entre consejerías para que el inicio de la aceituna "sea ejemplar", al tiempo que ha reprochado el "alarmismo" del PSOE de Jaén. "No es moral que se use la pandemia para hacer demagogia. Saben que los jiennenses y temporeros se enfrentan a una dura campaña de recolección y lo que menos necesitan es a político sembrando dudas cuando no las hay porque ya se ha encargado el gobierno de Juanma Moreno de dar soluciones", ha comentado.

Junto a ello, ha instado a los socialistas a exigir al Gobierno de España "con el mismo ímpetu" que lo hacen a la Junta porque "ha abandonado a este país, a los presidentes autonómicos y a los ciudadanos". La dirigente 'popular' Ha criticado, asimismo, que el Ejecutivo central ha "cedido ante un recorte de la PAC que supondrá una perdida de cerca de 300 millones de euros en esta provincia". Ha lamentado que estén "callados", como, a su juicio, lo están "ante la grave crisis de precios del sector" o la "inacción" contra los aranceles de EEUU.