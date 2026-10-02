PP Jaén alerta del riesgo de desprendimientos e inundaciones por las obras de las nuevas paradas de bus en Los Puentes

Losa junto a vecinos de Las Palmeras - PP EN DIPUTACIÓN

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha alertado de la "profunda preocupación" entre los vecinos de las zonas residenciales de Los Puentes ante el riesgo de desprendimientos, arrastres de tierra e inundaciones que, según denuncian, pueden provocar las obras de las nuevas paradas de autobús que ejecuta la institución provincial en la carretera JA-3209, entre el Puente de la Sierra y el Puente Jontoya, en Jaén capital.

Así lo ha trasladado el diputado provincial del PP Antonio Losa tras mantener un encuentro con residentes de la zona, quienes le han expuesto la necesidad de adoptar soluciones de manera "urgente" antes de la llegada de las lluvias para evitar daños en parcelas, viviendas y en el sistema de riego.

"Estamos a tiempo de evitar un problema y lo que pedimos a la Diputación es que escuche a los vecinos y actúe antes de que sea tarde", ha reclamado Losa.

Según han explicado los afectados, concretamente los de la comunidad Las Palmeras, ya se han puesto en contacto con la empresa encargada de los trabajos, con técnicos y con la propia Diputación para trasladarles su inquietud, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta o se hayan adoptado medidas para garantizar la estabilidad del terreno.

"Después de casi tres años esperando esta actuación, los vecinos merecen que la obra concluya con todas las garantías y sin generar nuevos problemas", ha subrayado el diputado popular.

Ha añadido que los movimientos de tierra realizados durante la ejecución de las obras han dejado en una situación de vulnerabilidad el caz de riego y el sistema hidráulico de la comunidad de regantes, del que se abastecen olivares, jardines y parcelas de la zona.

El temor de los residentes es que las primeras precipitaciones provoquen arrastres de tierra que terminen colmatando esta infraestructura, con el consiguiente riesgo de escorrentías e inundaciones en las viviendas y parcelas colindantes, además de afecciones al suministro de agua para riego.

Losa ha explicado que los propios vecinos han tenido que retirar tierra acumulada en la zona para evitar el taponamiento de la infraestructura. Asimismo, ha señalado que trabajadores vinculados a la obra les han trasladado la conveniencia de adoptar medidas preventivas de contención, tales como "un muro de contención, un muro de bloques o cualquier otra solución técnica que permita fijar el terreno y evitar desprendimientos".

Finalmente, el diputado del PP ha recordado que estas nuevas paradas de autobús responden a una "reivindicación histórica" de los vecinos de Los Puentes que se ha demorado durante años. Por ello, ha instado a que esta infraestructura "beneficie a todos" y que los propietarios de los terrenos y viviendas colindantes "en ningún caso se vean perjudicados por unas obras que deberían aportar soluciones y no nuevas preocupaciones".