PP Jaén cierra el ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado' destacando el talento femenino en vivienda y bienestar social

Foto familiar del cierre del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado'. - PP DE JAÉN

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha celebrado este lunes el último de los foros del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', en este caso dedicado a vivienda, movilidad y bienestar social al que el presidente provincial, Erik Domínguez, ha dado la bienvenida y ha puesto en valor "el gran talento femenino que ya sabíamos que había en nuestra provincia y que hemos podido corroborar en los foros".

Un liderazgo femenino, que según ha manifestado, ha ido en aumento gracias "al esfuerzo que hicieron generaciones anteriores" y gracias a ellas "cada vez hay más mujeres que, a pesar de las adversidades y las dificultades, lideran organizaciones, asociaciones y empresas".

El foro, presentado por la periodista Marta Negrillo, ha estado dividido en dos mesas. La primera, sobre Vivienda y Movilidad, ha contado con los testimonios de Eva Pérez, directora general del Grupo Avanza; Soledad González, decana del Colegio de Arquitectos de Jaén; Maite Montijano, directora de Montijano Bus; y Marta Navarrete, de Úbeda-bus. Construcción y transporte, dos sectores "muy masculinizados en los que ha sido difícil abrirse camino". Así lo ha expuesto Pérez quien ha pedido que "las empresas acepten que, sobre todo las mujeres, tienen circunstancias sobrevenidas que les dificulta la conciliación y tiene que partir de ellas el cambio de mentalidad".

En esa línea se ha pronunciado también González quien ha lamentado que las mujeres "tengan que elegir entre carrera profesional o familia, porque aún sienten que si deciden tener hijos el tren laboral se les pasa". Para ello sería bueno, ha dicho, que "se promuevan incentivos para que los equipos que se quedan supliendo las bajas por maternidad lo vean también como algo positivo y como una oportunidad".

Ambas ponentes del sector de la construcción han coincidido en la "falta" de mano de obra y han resuelto que "sería necesario fomentar la formación para que poco a poco se atrevan a entrar en un sector masculinizado porque, de lo contrario, habrá un grave déficit". En este sentido, se ha referido Pérez a la oportunidad que supone para las mujeres la construcción industrializada, donde pueden tener un "gran" nicho laboral como operarias, pues hasta ahora es "una actividad donde ellas principalmente ocupan cuerpos técnicos o de dirección".

Montijano ha destacado cómo las mujeres, en el rol de cuidadoras, han aprendido a "gestionar el tiempo de una forma distinta a los hombres", y eso ha supuesto aportar bienestar a los compañeros y empleados. "Las mujeres, acostumbradas a llevar trabajo y familia, economizan el tiempo y eso es un valor añadido para las empresas", ha apostillado.

Por último, Navarrete ha puesto en valor ser mujer y joven en un sector como es el transporte que ha sufrido importantes avances, como el hecho de ver mujeres conductoras que hasta hace unos años era algo "impensable", pero que, en su opinión, "no ha tenido ningún reparo en abrirle hueco a las mujeres y es ejemplo de la inclusión real".

La segunda mesa, sobre Bienestar Social, ha contado con las experiencias de Gloria Armenteros médico de Atención Primaria y vocal del Colegio Oficial de Médicos de Jaén; la enfermera de Atención Hospitalaria y vicepresidenta primera del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, Alicia Trujillo; la gerente adjunta de Aprompsi, Paola Reche; y la psicóloga y decana del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, Mariela Checa.

Por su parte, Armenteros ha felicitado a su sector, porque "a pesar de haber sido un mundo de hombres durante siglos, ahora la mujer está muy presente, ha habido una gran feminización". "Eso sí, para llegar a ello ha habido muchos sacrificios", ha subrayado.

No ha sido así en la Enfermería, un nicho de mujeres pero que, sin embargo, según ha dicho Alicia Trujillo, "sólo hombres llegaban a los puestos de gestión, porque el rol de las mujeres siempre ha sido el de cuidadoras y ha habido que romper muchos estereotipos". Cuidadoras como las que trabajan en Aprompsi, que son el 80% de su plantilla y que, tal y como ha pedido Reche, merecen que "las administraciones públicas adopten medidas reales para la conciliación".

"Conciliación entendida, no solo para ser madres, también para acceder a formación y poder crecer laboralmente y para lo que actualmente se ven obligadas en pedir excedencias, porque es imposible cubrir turnos, cuidar el hogar y formarse al mismo tiempo", ha manifestado.

Igual ocurre en el campo de la psicología, tal y como ha dicho Checa, quien ha lamentado que "las mujeres tienen cualidades que aportan mucho a la gestión de equipos, por su capacidad innata para empatizar, de humanizar y mediar en conflictos y, sin embargo son los hombres los que han ocupado cargos de mayor responsabilidad".

Todas han coincidido en la necesidad de crear "políticas reales" que apoyen a la empresa y a la mujer, que haya incentivos cuando una mujer decide ser madre, que "no tengan que renunciar a formar una familia y si la forman tener después que luchar el doble para volver al mismo punto en el que lo dejaron".

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González ha sido la encargada de clausurar este foro y el ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', por el que han pasado 26 mujeres "excepcionales, ejemplo de lucha, de esfuerzo para allanar el camino a las nuevas generaciones". "Tomamos nota para que desde las administraciones facilitemos que las mujeres puedan aportar a la sociedad su valía sin renuncias ni sacrificios ", ha manifestado.