El PP de Jaén se compromete a "seguir luchando por el ferrocarril en la provincia con la sociedad de la mano"

JAÉN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de alcaldes y alcaldesas del PP de Jaén, Marino Aguilera, ha defendido este sábado que su partido va a "seguir luchando por el ferrocarril en la provincia, sin oportunismo político y con la sociedad jiennense de la mano".

"No vamos a seguir permitiendo el declive de la provincia ni tampoco que pretendan hacer un nuevo uso partidista por parte de quien usaron el tren para saltar a la política", ha avisado también el representante del PP, según ha informado el partido en una nota.

Marino Aguilera ha agregado que desde el PP llevan "esgrimiendo desde hace mucho tiempo los agravios que el Gobierno de España ha permitido en contra de nuestro desarrollo ferroviario, y vamos a seguir levantando la voz exigiendo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una conexión de alta velocidad, además de medidas urgentes e inmediatas para que Jaén tenga más y mejores condiciones".

"Por eso hoy cada dirigente del Partido Popular de Jaén sigue en su municipio luchando y defendiendo a sus vecinos", y "hace ya unos meses todos firmaron un manifiesto exigiendo un mejor ferrocarril" que "también han firmado alcaldes de otros partidos, y al que se han sumado colectivos sociales y colegios profesionales", ha continuado señalando Marino Aguilera.

Ha incidido en que desde el PP se mantendrán "siempre defendiendo" la provincia de Jaén, "para que Andújar no muera como núcleo de la red ferroviaria, que Baeza como ciudad patrimonio de la humanidad y motor del turismo no quede aislada, que Bailén siga mirando al futuro trabajando en la Intermodalidad, que Jódar vuelva a ser, como fue, un gran referente en el trazado ferroviario, o que Linares no deje de ser un punto neurálgico del ferrocarril en la provincia", ha agregado.

"Y estos son solo algunos ejemplos, porque en cada municipio de los 97 hay una y más razones para seguir luchando, como venimos haciendo desde el PP por unas infraestructuras ferroviarias dignas", ha señalado Marino Aguilera.

Finalmente, ha anunciado que, "para quede constancia de que el PP de Jaén jamás nos hemos cruzado de brazos, lanzamos una campaña en redes sociales que se suma a todas las medidas ya iniciadas, y con las que seguiremos luchando de manera conjunta con toda la sociedad jiennense y no solo por oportunismo político".