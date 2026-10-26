El PP de Jaén critica que las ayudas del Gobierno para arreglar caminos rurales dañados por el temporal "no han llegado"

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén, Elena González. - PP - Archivo

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha criticado este lunes que las ayudas del Gobierno de España para arreglar caminos rurales dañados en la provincia por el tren de borrascas del principios de año "no han llegado" cuando está próximo el inicio de la nueva campaña de la aceituna.

Así lo ha indicado en una nota la secretaria general, Elena González, quien ha afirmado que las vías rurales que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió arreglar con un montante de 64 millones de euros "están tal y como estaban".

"En los casos más avanzados, los técnicos han realizado visitas para realizar las valoraciones oportunas, pero hasta ahí", ha dicho, no sin expresar su comprensión a la "desesperación" del sector agrícola ante esta situación.

Al hilo, ha apuntado que el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, "se encargó de vender a bombo y platillo por los pueblos con su correspondiente foto, pero después los agricultores "no han sabido nada".

Como ejemplo, se ha referido a Mengíbar, donde se contemplan 800.000 euros para el arreglo de los caminos, o Villacarrillo, donde, en respuesta a un escrito presentado por Alcaldía al Gobierno, "se comunica que se han dado instrucciones a la Gerencia de Seiassa y de Tragsa para que, a la mayor brevedad, traslade la situación de las memorias y cuáles son las afecciones en sus caminos".

"La brevedad hubiera sido hacer todo esto antes, mucho antes", ha recalcado González, quien ha añadido que el "grave deterioro de muchos de estos caminos va a dificultar mucho la recogida de la aceituna" y los agricultores "temen las drásticas consecuencias" en la campaña.

"Los propios agricultores así lo han comunicado. Están muy muy preocupados y así se lo han hecho saber al Gobierno de España a quien le han enviado una carta solicitando que de manera urgente se traslade la información precisa acerca de qué caminos han sido incluidos en este plan de arreglo, el estado de la tramitación de cada actuación y los plazos previstos para el inicio y desarrollo de las obras", ha comentado.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha precisado que "ya no es solo el problema de que estén los caminos en pésimas condiciones, sino que unas obras en plena campaña serían totalmente inoportunas".

Ante esta "indefensión", según ha señalado, "hay alcaldes, como el de Arquillos, que barajan la posibilidad de realizar reparaciones municipales urgentes y provisionales, pero para ello el Gobierno de España tendría que aclarar los criterios para financiar dichos gastos".

"Ahora llegará la campaña electoral y se les llenará la boca de decir que son grandes defensores del campo, pero el movimiento se demuestra andando y la realidad es que el Partido Socialista ha vuelto a darles la espalda", ha declarado.

CARRETERA JAÉN-VILLATORRES

Por otra parte, aunque sin dejar el ámbito viario, el PP ha denunciado "el abandono intolerable" que sufren las carreteras de la Diputación y ha puesto como "ejemplo sangrante" el "lamentable estado de la JV-3012", que conecta Jaén con Villatorres.

En una nota, el diputado provincial Juan Lupiáñez ha alertado del "riesgo extremo para la seguridad vial" por las deformaciones del firme, los socavones y la falta de arcenes. Un panorama "especialmente alarmante" ante el arranque de la campaña de aceituna.

"Es incomprensible que una vía clave para agricultores, cooperativas y para conectar Villatorres con la capital en apenas 20 kilómetros presente esta dejadez", ha manifestado.

Por ello, ha reclamado la reparación inmediata de los puntos más deteriorados, la mejora de los arcenes y el refuerzo de la señalización, además de abordar un reasfaltado integral y activar medidas específicas de seguridad vial durante la recolección.

"Lo más indignante es que esta parálisis se produce cuando la Diputación dispone de más recursos que nunca. Hay dinero para las carreteras, pero faltan gestión, voluntad y prioridades. Los jiennenses ven como se anuncian planes y millones a bombo y platillo mientras las obras reales siguen sin llegar a sus municipios", ha indicado.

En este punto, ha agregado que en el Plan Accede "dejó sin ejecutar ocho de diez millones presupuestados". Una "dejadez" que, a su juicio, evidencia el "agotamiento definitivo de un modelo socialista que acumula más de 50 años al frente de la Diputación y que está "completamente desbordado".

"Jaén necesita un cambio real, una administración que gestione, invierta y dé soluciones a nuestros pueblos. Tristemente, con Juan Latorre al frente, ese cambio ni ha llegado ni se le espera", ha concluido Lupiáñez.