PP de Jaén defiende "un andalucismo moderno, equilibrado y transversal" bajo "la bandera de la igualdad entre españoles"

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha reivindicado este miércoles "un andalucismo moderno, equilibrado y transversal" bajo "la bandera de la igualdad y la unidad entre españoles".

Así lo ha indicado con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, una jornada "con entidad propia" que se conmemora el 4 de diciembre para rememorar el mismo día de 1977, "cuando más de dos millones de personas dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y salieron a las calles para exigir la autonomía de Andalucía".

Al respecto y tras aludir a Manuel José García Caparrós Mañana, ha destacado que con esta efeméride instaurada en 2022 se recuerda "el papel de Andalucía como garante del estado de las autonomías".

"Creemos en un andalucismo moderno, equilibrado y transversal. No ponemos etiquetas y admitimos matices, amamos a nuestra tierra frente a los agravios a los que nos somete el Gobierno de España", ha manifestado Domínguez.

Al hilo, ha considerado que "Andalucía no va a ser la perdedora de los privilegios que le dan a otras comunidades autónomas" y ha subrayado que nadie le "ha regalado nada", sino que "es fruto de trabajo, talento y responsabilidad de nuestros antepasados", a lo que ha sumado ahora el "esfuerzo y la ambición de futuro".

"El orgullo de ser andaluz no se quedará solo en el 4 de diciembre, los 'populares' lo llevamos siempre en el ADN. Y es por eso que no nos cansamos ni nos cansaremos jamás de defender a nuestra tierra y a nuestros vecinos del maltrato y la injusticia", ha dicho, no sin incidir en defensa de "la igualdad de los andaluces con el resto de los españoles".

Además, ha resaltado la labor de la Junta para construir "el porvenir de Andalucía bajo una bandera común para todos los andaluces" y que es "símbolo de diálogo y unión, blanco pureza, verde esperanza y, en medio, la solidaridad del pueblo andaluz".

"Hoy tenemos la suerte de vivir en una tierra que se ha hecho a sí misma, con trabajo y corazón y por eso hoy somos una tierra respetada, escuchada y valorada", ha apuntado el dirigente del PP jiennense, para el que "Andalucía avanza como una de las grandes comunidades líderes en España y en Europa, por capacidad, trayectoria e historia".