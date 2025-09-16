El PP de Jaén defiende el "esfuerzo" de la Junta con una educación pública que tiene "más recursos y docentes que nunca"

Archivo - El diputado autonómico del PP de Jaén Manuel Bonilla en una imagen de archivo. - PP - Archivo

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha defendido el "esfuerzo" de la Junta de Andalucía con la educación pública y ha destacado que tiene "más recursos y docentes que nunca".

Así lo ha indicado este martes en una nota el parlamentario autonómico Manuel Bonilla, quien ha aludido al compromiso "rotundo con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades a los jiennenses".

"Consolidamos y sumamos más docentes a la educación pública pese a la preocupante pérdida de alumnado", ha dicho, no sin apuntar que hay casi 2.200 estudiantes menos respecto al curso anterior en la provincia de Jaén, pero "se sigue apostando por la ampliación de plantillas" y "se mantienen" aulas y colegios.

Bonilla ha resaltado, además, que por primera vez en Andalucía, en este curso se van a contabilizar como dos a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por séptimo curso escolar consecutivo, el sistema educativo público andaluz volverá a disponer de "un refuerzo de las plantillas docentes" y el territorio jiennense "se ha ampliado la plantilla pública con 128 refuerzos para un total de 10.100 docentes".

En este sentido, ha valorado que el curso arranca "con las ratios de profesor por alumno más altas, una mayor atención más individualizada y adaptada a las necesidades de cada alumno". Según ha detallado, a nivel regional, el número de alumnos por maestro en los colegios públicos se sitúa en 12,1, mientras que en 2017 era de 14,8 alumnos por maestro. Y en los institutos es de 9,8 alumnos por profesor.

Por otro lado, el parlamentario 'popular' ha subrayado "el compromiso de Juanma Moreno por los servicios que facultan la conciliación familiar"y que "también han ido en aumento", de modo que "hay más aulas matinales, más comedores y más actividades extraescolares".

"Además los jiennenses, como el resto de los andaluces, disponemos del mayor plan de bonificaciones de España para ayudas a las familias". Casi 900 millones de euros de inversión y un ahorro medio de 820 euros por familia", ha declarado.

Así las cosas, Bonilla ha asegurado que el PP apuesta por "la educación pública de calidad" y "jamás alumnos, familias y docentes habían estado en tan buenas manos".

"En las de un Gobierno que vela por los servicios públicos, que cree firmemente en la importancia de una buena formación para un mejor futuro en nuestra tierra y que considera a los docentes profesiones vitales para que las generaciones venideras sean fuertes, profesionales y valientes", ha concluido.