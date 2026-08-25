El PP de Jaén defiende que la Junta responde "con solvencia a la sobrecarga de la justicia" por una reforma "impuesta"

Archivo - Manuel Bonilla en una imagen de archivo. - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha defendido este martes que la Junta de Andalucía "está respondiendo con solvencia a la sobrecarga de la justicia" por la nueva organización "impuesta" por el Gobierno y "sin presupuesto" estatal.

Así lo ha indicado el parlamentario andaluz Manuel Bonilla, después de que CCOO-Jaén haya alertado del "caos" que está provocando la implantación a "coste cero" de las fases I y III de los nuevos tribunales de instancia y haya reclamado la creación urgente de 17 plazas judiciales y la incorporación de 119 funcionarios.

En una nota, ha destacado el "esfuerzo" autonómico para implantar la nueva organización judicial. "Una reforma que el PP ya advirtió que nacía con importantes carencias y que el Estado ha llevado a cabo sin contar con las comunidades autónomas y sin dotarlas de un solo euro de financiación estatal, sin nada de presupuesto", ha afirmado.

Al hilo, ha dicho compartir "parte de las preocupaciones" trasladadas por sindicatos como CCOO sobre la presión que soporta la administración de justicia y ha valorado el compromiso de los trabajadores "para mantener el servicio pese a todas las dificultades".

"Sin embargo, no podemos perder de vista el origen del problema: Sánchez ha cambiado el modelo de organización judicial y ha obligado a asumir su implantación sin aportar los recursos necesarios. Es otro ejemplo del abandono y la infrafinanciación que sufre nuestra tierra", ha considerado.

Frente a ello, Bonilla ha señalado que la Junta "ha respondido con responsabilidad, poniendo medios y recursos propios para que la reforma afecte lo menos posible al funcionamiento de los órganos judiciales", hasta el punto de que su despliegue en la provincia ha recibido el reconocimiento público del propio Ministerio de Justicia.

"Jaén está respondiendo con solvencia a una sobrecarga provocada por Sánchez. Mientras el Gobierno de España legisla y traslada las consecuencias a las comunidades, Juanma Moreno da la cara y hace el trabajo", ha subrayado.

Igualmente, el parlamentario ha aludido al compromiso de la Junta con las infraestructuras judiciales jienennses, que "el PSOE dejó abandonadas y obsoletas. De este modo, la Ciudad de la Justicia de Jaén "será al fin una realidad en esta legislatura" y se va a actuar "en el cien por cien de los partidos judiciales".

Al respecto, se ha referido a proyectos en Linares, La Carolina y Úbeda, así como la rehabilitación de la sede de Villacarrill, junto a mejoras de accesibilidad, salas de víctimas y salas Gesell. "Jaén avanza hacia unas infraestructuras judiciales del siglo XXI con una renovación histórica de sus sedes", ha concluido Bonilla.