El PP de Jaén defiende su papel en "la evolución positiva" de la empresa pública Epassa y pide "no morir de éxito"

Archivo - Uno de los aparcamientos de Epassa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha defendido su papel en "la evolución positiva" de la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos (Epassa) y ha pedido "no morir de éxito".

Así lo ha indicado en una nota el concejal Antonio Losa despúes de que el alcalde, Julio Millán, haya valorado que se ha consolidado como "motor de inversiones" tras pasar "de la quiebra al beneficio", un cambio que "no puede atribuirse en exclusiva a la gestión socialista".

En este sentido, ha rechazado las críticas a su partido y ha afirmado que, en la etapa de gobierno liderada por Agustín González (PP), "en apenas un año y medio, se impulsaron y mejoraron los resultados de Epassa, incrementando los beneficios desde unos 90.000 euros hasta rozar los 350.000-400.000 euros, lo que supone cerca de un 300 por ciento más".

"La actual cifra de 800.000 euros responde a una tendencia al alza que se reforzó durante la etapa del Partido Popular. Esa evolución es fruto del trabajo acumulado y no puede presentarse como un logro exclusivo del actual equipo de gobierno (PSOE-JM+)", ha resaltado el edil.

Ha apuntado, además, que el Grupo Popular ha actuado siempre "con responsabilidad institucional" y ha "apoyado en los consejos de administración todas aquellas actuaciones beneficiosas para la ciudad en materia de movilidad y aparcamientos".

En todo caso, ha hecho un llamamiento a no "caer en el triunfalismo ni morir de éxito", ya que "Epassa mantiene aún una deuda cercana a los 14 millones de euros entre pólizas y préstamos, a lo que se suma la firma, en el día de hoy, de una nueva póliza por importe de 1,5 millones".

Por último, ha criticado que el gobierno local "vuelva a centrarse en el relato". "La política socialista de mucho anuncio y mucho golpe en el pecho debe traducirse en mejoras reales para la ciudad", ha declarado Losa.