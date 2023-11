PP de Jaén defiende que el presupuesto "sube", dado que la ITI "desaparece", pero "no se conforma" y planteará enmiendas

JAÉN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha defendido este jueves los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 en la provincia y ha subrayado que "no es que bajen, es que suben", teniendo en cuenta que la "inversión extraordinaria" de la ITI "desaparece" al estar "materializada".

De este modo, los 320 millones consignados son "casi el doble" de los 180 que había en 2021, "año inmediatamente anterior" a ese programa diseñado por la Unión Europea que "no se puede mantener" y cuyos 200 millones por parte del Ejecutivo autonómico "han llegado a los proyectos" en las cuentas de 2022 y 2023, cuando se presupuestaron para Jaén 390 y 327 millones, respectivamente.

"Entonces, los presupuestos no se podían haber mantenido en más de 300 millones de euros, tenían que haber bajado al año inmediatamente anterior a la ITI. Es decir, presupuestos que rondasen, por ejemplo, en 2020 155 millones, en 2021, 180 millones. Por tanto, el esfuerzo inversor es mayor teniendo en cuenta esta circunstancia", ha dicho en rueda de prensa, en la que ha afeado al Gobierno central su nula aportación a la ITI.

En todo caso, Domínguez ha matizado que "en absoluto" se conforma y va "a pedir más" a través de enmiendas que van a trabajar junto a Jaén Merece Más, partido con el que gobierna en la capital y otros municipios y para el que estas cuentas son "insuficientes".

Al respecto, ha precisado que de momento no han concretado cuáles serán y ha aludido a la reunión programada para la semana que viene. "Vamos a poner encima de la mesa tanto las enmiendas que está estudiando el Partido Popular como las que va a estudiar Jaén Merece Más y en cuanto las negociemos se darán a conocer", ha comentado.

Con respecto a las partidas de las cuentas de 2024, ha destacado "los más de 30 millones de euros para la Autovía del Olivar" que permitirán ver "las máquinas trabajar en el tramo entre Martos y la A-6051", así como los más de tres millones para el tranvía de Jaén y 1,6 millones de para finalizar las obras del ramal ferroviario Vadollano-Linares.

También ha valorado los en torno a 3,5 millones para la musealización del Museo Íbero o los "más de 30 millones para Educación", ámbito en el que ha señalado que el Conservatorio de Danza de la capital "sigue incluido en el Plan de Infraestructuras de la Consejería de Educación" y el Ayuntamiento trabaja para volver a revertir a la Consejería la parcela, una vez en el anterior mandato revirtieron al Consistorio.

En sanidad, ha resaltado 5,5 millones de euros para las obras hidráulicas necesarias para construir la Ciudad Sanitaria, los nuevos centros de salud de Mancha Real (tres millones) y Alcalá la Real (3,4 millones) o los "más de tres millones para el Hospital Neurotraumatológico".

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El presidente del PP jiennense ha resaltado, además, la inversión en infraestructuras y actuaciones hidráulicas, con "cerca de 50 millones de euros para 2024" en la provincia. Entre ellas, se ha detenido en la mejora de la garantía de abastecimiento del sistema Quiebrajano - ETAP de Jaén y las conducciones generales de abastecimiento del sistema Víboras (segunda fase) y la inversión en regadíos.

A ello ha sumado los 1,5 millones de euros para el Banco Digital en Jaén capital, los más de ocho millones de euros para las nuevas instalaciones de Zaytum en Linares o la Ciudad de la Justicia (no aparece en las cuentas al proyectarse con financiación público-privada, de modo que hasta que no se construya por una empresa la Junta no pagará un canon anual estimado en 9,7 millones).

El dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que estos presupuestos, que "priorizan el gasto social para mejorar la vida de los andaluces", son "realistas, de la calle y no de los despachos", "para ejecutarlos, no para vender falsas promesas".

Así las cosas, ha asegurado que no van "a permitir lecciones de nadie". "Podemos sacar pecho de gobernar pensando en las personas, de invertir como nunca lo hizo el Partido Socialista en sanidad, dependencia y educación", ha concluido.