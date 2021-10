El PP de Jaén denuncia que la ejecución de los actuales PGE en la provincia "no llega ni al 25 por ciento"

JAÉN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP de Jaén, Javier Márquez, ha denunciado que la ejecución de los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021 en la provincia "no llega ni al 25 por ciento", al tiempo que ha lamentado que el proyecto para el próximo año "ahonda en la brecha de la desigualdad".

"Los presupuestos de 2021 iban a ser los de la reactivación económica y nos encontramos con que el grado de ejecución de las inversiones del Gobierno de España en Andalucía se ha quedado a finales de junio en un pírrico 18,4 por ciento", ha afirmado este viernes en una comparecencia.

De este modo y dado que el Ministerio no ofrece ejecución actual provincializada, el representante 'popular' en la Cámara Alta ha hecho una extrapolación al territorio jiennense y ha apuntado que no pasa del citado 25 por ciento, según ha informado el PP.

Márquez ha criticado la subida de impuestos planteada desde el Gobierno y ha añadido, además, que en la provincia de Jaén "esto no se traduce en una mejor inversión", de modo que sus ciudadanos están "condenados a pagar impuestos y no recibir servicios de calidad ni inversiones".

En este contexto, ha aludido al proyecto de PGE para 2022, que "presentan un récord histórico de gasto". Sin embargo, "para una de las provincias más castigadas de España, con mayor paro y menor inversión pública estatal se reducen nada menos que a la mitad de lo previsto, mientras otras regiones ven un aumento de hasta el 80 por ciento en gasto por habitante".

"Esto no es más que ahondar en la brecha de la desigualdad", ha subrayado no sin agregar que "no recogen ni un solo euro para demandas históricas" de los jiennenses. Y, según ha agregado, los anteriores "tampoco han sido buenos para Jaén, pues a pesar de recoger casi el doble de inversión, el grado de ejecución se quedó en un ridículo 25 por ciento".

De ahí que haya afirmado que, ante estas cifras "escandalosas", el PP llevará al Congreso y al Senado "todas las iniciativas que sean necesarias para obligar al Gobierno de España a invertir cuanto antes el dinero comprometido y que no ha llegado a la provincia".

"Es una evidencia que el Gobierno de Sánchez no está cumpliendo con la provincia de Jaén y lo está haciendo con la complicidad del PSOE jiennense, justo en un momento que es más necesario que nunca reactivar la economía y hacen falta medidas urgentes para aprovechar la recuperación y proteger a las empresas, ayudar a los autónomos y a los sectores que más han sufrido la pandemia", ha dicho el senador.