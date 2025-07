El PP de Jaén denuncia el "intolerable caos ferroviario" en la provincia y reclama al Gobierno soluciones "ya"

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha denunciado este martes que "el caos ferroviario no deja de repetirse" en la provincia fruto de la "ineficacia" del Gobierno de España" y mientras en el PSOE jiennense están "callados, como si el problema no fuese con ellos".

Así lo ha indicado en una nota la secretaria general, Elena González, quien ha lamentado que coger un tren con salida o destino a Jaén se ha convertido en "una odisea", con "incidencias y averías prácticamente a diario, que se han visto agravadas este fin de semana con el colapso del AVE" entre Andalucía y Madrid.

"No es de recibo que los usuarios se enfrenten a una yincana un día sí y otro también para llegar a su destino que, para más inri, no son muchos teniendo en cuenta el desmantelamiento sistemático al que el PSOE ha sometido a los trenes en Jaén", ha dicho, no sin añadir que es lo que ocurre cuando hay "un ministro más pendiente de las redes sociales, de insultar a través de twits y buscarse su propio autobombo" que de sus competencias.

Tras situar a Andalucía, y por tanto Jaén, como "la gran olvidada" del Ejecutivo central, la dirigente 'popular' ha reclamado inversiones para mejorar las conexiones ferroviarias en la provincia.

"Pero no hay duda de que tenemos un Gobierno sobrepasado, incapaz de solucionar los problemas de los ciudadanos, que no da explicaciones, solo excusas y mentiras, y no da respuestas", ha señalado González, quien ha criticado el "caos" y la "corrupción" que lo rodean.

MOCIONES EN LA DIPUTACIÓN

Unos asuntos, la situación del Gobierno y el "caos" en el tren, que el grupo del PP en la Diputación llevará también al próximo pleno de la Corporación provincial, según ha adelantado su portavoz, Luis Mariano Camacho, tras el nuevo encuentro comarcal que han celebrado este martes en Torredelcampo.

De este modo, a través de una moción, exigirán soluciones urgente al caos ferroviario que padecen los jiennenses "día sí, día también". En este punto, ha precisado que ya no es que no haya trenes, sino que "no funciona bien un tren en Jaén".

"Diputación no puede seguir mirando para otro lado. Necesitamos medidas inmediatas ante los innumerables incidentes de trenes parados a 40 grados durante horas, sin agua ni aire acondicionado. Es inaguantable, un mal endémico al que el ministro Óscar Puente no busca poner solución", ha manifestado.

Tras apuntar que "lo agrava destinando a Jaén los trenes que nadie quiere ya", ha defendido que se necesitan soluciones ya y "no dentro de diez años, en el mejor de los casos, como el 'bypass' en Montoro, que ha calificado de "burla".

Por ello, ha pedido a los socialistas jiennenses que "sean valientes", como otros compañeros como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Eduardo Madina, y apuesten por "resolver los problemas de la gente".

En cuanto a la segunda moción del PP, plantea rechazar la "corrupción" en las instituciones ante las investigaciones que afectan al Gobierno central y su proyección en la política de la provincia.

"España no aguanta ni un minuto más con temas constantes de corrupción. Corremos el riesgo de normalizarlos porque nos levantamos cada día con uno nuevo. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán ya en prisión incondicional siendo la mano derecha de Pedro Sánchez, el hermano del presidente, el fiscal general ¿Qué más falta?", ha preguntado Camacho.

La propuesta recoge, entre otros puntos, la exigencia de colaboración plena del Ejecutivo central con la justicia y la independencia del poder judicial; la petición de transparencia en la gestión de contratos públicos, incluidas las obras de la A-32; o el respaldo a la labor de la UCO y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.