El PP de Jaén destaca que la Junta de Andalucía impulsa la educación pública gratuita en la región

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) - La diputada autonómica del PP de Jaén, Lola Martín, ha destacado este domingo que el Gobierno de Juanma Moreno "sigue mejorando la vida de los jiennenses", afirmando que 4.800 menores han comenzado el primer ciclo de Educación Infantil de forma gratuita y casi 3.200 tienen dos años y por primera vez se beneficiarán de esa medida, pues "hasta ahora ningún gobierno andaluz había creído en la gratuidad de la educación en esta primera etapa escolar".

Según ha trasladado Martín en una nota, el Partido Popular "siempre lo ha tenido claro", de que "debemos como gestores públicos ofrecer a los ciudadanos servicios esenciales gratuitos de calidad y la educación es uno de ellos, en todas las etapas". De esta forma, este curso 2025-2026 "cumplimos una promesa más, implantar la gratuidad en dos años en este curso", ha aseverado.

Asimismo, la diputada 'popular' ha señalado que "son muchas las familias jiennenses que se benefician de esta medida pues cerca del 85% de las familias con niños de 0 a 3 años no tienen que pagar por ese servicio". Con esta medida implantada por el Gobierno de Juanma Moreno también se persigue otro objetivo "importante" a su juicio, que es "incrementar la natalidad, en caída en los últimos años". "Los niños son el futuro de esta tierra y entendemos que las familias necesitan alicientes y medidas que les permitan la conciliación sin que les suponga un fuerte desgaste económico", ha apuntado.

El PP provincial ha subrayado que, por el momento, este curso 25/26 se han incorporado al primer ciclo de Educación Infantil 5.700 menores aproximadamente pero "necesitamos más, necesitamos el progreso y la riqueza que trae consigo la juventud y el PP, en todas las administraciones hará lo posible por implantar medidas y planes que fomenten la natalidad".

A su juicio, la gratuidad de la educación en dos años es una medida que ha supuesto una inversión de 40 millones de euros con la que "damos cumplimiento a una promesa electoral que se extenderá a todo el sistema" pues "pretendemos extender la gratuidad a todo el ciclo de 0 a 3 años" y se ha marcado un plazo de unos seis años para asumir la gratuidad completa de esta etapa.

Para los 'populares' jiennenses es "una gran noticia y una satisfacción la incorporación de los más pequeños al sistema educativo público, de calidad y gratuito gracias a la apuesta y la decisión del Gobierno de Juanma Moreno".

En este sentido, la parlamentaria andaluza ha aseverado que "seguiremos trabajando desde el Partido Popular con el firme compromiso de seguir potenciando la educación desde los primeros años y asegurando la igualdad de oportunidades y el derecho a la conciliación entre la vida familiar y la laboral".

"Gracias al Gobierno andaluz estamos más cerca de lograrlo, solo nos quedan los niños del último curso del primer ciclo de Infantil, y lo lograremos porque es una iniciativa realista y efectiva que se implica con el día a día de los ciudadanos, en dar soluciones a sus problemas reales, pues somos el Gobierno del diálogo, de la escucha activa, no en vano la gratuidad en este primer ciclo de Infantil ha partido de una iniciativa negociada y de la mano del sector", ha afirmado Martín.

Asimismo, ha asegurado que es "indudable" que el avance que demuestra la Andalucía gestionada por Juanma Moreno también se ha dejado sentir en políticas sociales como la educación. "Que el 83% de las familias con niños de 0 a 3 años no tengan que pagar por su educación es una muestra más del trabajo realizado en los últimos años, avances de terrenos en los que todavía queda mucho por hacer pero que en ningún caso pueden verse de nuevo abocados al inmovilismo del que fue presa Andalucía durante demasiadas décadas en manos del PSOE", ha concluido la 'popular'.