El PP de Jaén destaca que la mejora de la A-306 "marcará un antes y un después" para seguir avanzando en seguridad

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, Maribel Lozano, ha mostrado este domingo su satisfacción por la mejora anunciada por la Junta de Andalucía de la A-306 Torredonjimeno-El Carpio, que, a su juicio, "marcará un antes y un después para los usuarios de esta carretera que une la capital jiennense con la cordobesa por su importante avance en seguridad y capacidad".

Según ha informado el PP en una nota, se remodelarán de forma integral 42 kilómetros, 20 de ellos en la provincia de Jaén, que se suman a los 15 kilómetros de la vía en Torredonjimeno que supusieron una inversión de 18 millones de euros.

"Frente a 40 años de promesas del PSOE en la Junta de Andalucía con 0 inversión, el PP en solo seis ha invertido ya estos 18 millones de euros y va a licitar mejoras para lo que resta de la vía", ha indicado Lozano.

Asimismo, la 'popular' ha recordado que "la Junta socialista incluyó desde 1997 la conversión en autovía de la A- 306 en sus planes de infraestructuras, anunciando la obra como inminente en cada campaña electoral", y que "en más de veinte años no hizo nada, ni autovía ni mejora alguna de la carretera".

En esta línea, Lozano ha afeado que el Partido Socialista "no invirtió ni un céntimo de euro en la A-306 y tuvo que llegar Juanma Moreno al gobierno para actuar desde cero, hacerla más segura y acercar su conversión en autovía". A esto, ha añadido que "no entiende muchas de las críticas ahora al proyecto ni las protestas "salvo que se busque hacer daño político y no mejoras reales para los vecinos".

Además, la parlamentaria ha aclarado que desde la Junta se ha mantenido una reunión con los alcaldes de Martos, Porcuna y Torredonjimeno en los que se ha informado de toda la intervención y donde estos pusieron de manifiesto "la necesidad urgente de aumentar la seguridad en la A-306 y abordar la falta de vías de servicio que ayuden a evitar la circulación de vehículos lentos".

"Problemas a los que se da solución con esta actuación, que confiamos sirva además para aumentar el uso de la carretera, acercando así su conversión en autovía", ha recalcado Lozano, afirmando que "su mejora no supondrá jamás la renuncia a la autovía que consideramos crucial para el desarrollo económico, social y para la propia fluidez del tráfico, al contrario".

"Con ella y una mayor demanda de tráfico estamos más cerca. Este anuncio es un paso importante hacia la conversión de la A-306 en autovía y así debemos valorarlo", ha concluido la 'popular' y ha pedido confiar en el Gobierno de Juanma Moreno, "en su sensatez, honestidad y compromiso" porque "siempre cumple su palabra".