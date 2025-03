El PP de Jaén dice que las inversiones en tren anunciadas por Puente son "migajas" para una "demanda histórica y justa"

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha considerado que las inversiones en materia de ferrocarril anunciadas este viernes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, son "migajas que no son suficientes para cumplir con una demanda histórica y justa".

"No es más que un brindis al sol, la misma cantinela que hace 15 años, un 'deja vú' empobrecido", ha afirmado en una nota la secretaria general, Elena González, ante cuestiones como la propuesta de integración del tren en la capital o la conexión con la alta velocidad a través de un baipás en Montoro para reducir a tres horas los tiempos de viaje a Madrid.

A su juicio, sin embargo, "lo que ha hecho hoy Puente es marcarse un Pepiño Blanco", su "maestro del engaño a los jiennenses". De este modo, llega "con un power point muy parecido al de 2011", cuando se anunció "que llegaría la solución definitiva para el ferrocarril en Jaén", o con la promesa de la estación intermodal por parte de Zapatero.

"Todo mentiras que ahora vienen a menos, pues antes se hablaba de soterramiento de vías y ahora solo de pasarelas. Al parecer, para el PSOE, Jaén no merece lo mismo que otras ciudades, aquí un soterramiento de vías es algo carísimo que no se puede afrontar, pero que sí es viable en otras ciudades", ha afeado.

Con respecto a la conexión con la alta velocidad, ha apuntado, que ahora las promesas se basan en el baipás de Montoro. Significa, según ha dicho, que, tras décadas esperando soluciones, habrá "que seguir esperando al estudio informativo, la licitación de la redacción del proyecto, la redacción del proyecto en sí, la licitación de las obras y su ejecución".

"Es decir, para reducir una hora de trayecto con Madrid tendremos que esperar aún años", ha lamentado, no sin asegurar que el PP va a controlar y fiscalizar "cada movimiento que haga el Ministerio de Transportes para que la alta velocidad llegue a Jaén".

Junto a ello, la secretaria general del PP provincial ha preguntado "qué trenes van a venir" a Jaén, "con qué frecuencia" conectarían con Montoro para que el baipás sea efectivo y cuándo será una realidad disponer de alta velocidad.

"Estaremos expectantes y deseosos de poder decir que Jaén ya tiene alta velocidad, pero, dados los antecedentes del PSOE, mucho nos tememos que hoy ha habido mucho bombo, mucho platillo, pero ninguna verdad, solo migajas para silenciar a una ciudad y una provincia indignada", ha manifestado.

Además, González ha trasladado su confianza en que la Junta de Andalucía "va a tender la mano a todo lo que sea beneficioso" para la capital y la provincia, dando "a esta tierra lo que es justo".

CARRETERAS

Por otra parte, la dirigente 'popular' se ha referido a las carreteras, materia en la que no se ha producido "ni un solo compromiso de futuro inmediato con los jiennenses" por parte del titular de Transportes y Movilidad Sostenible.

En este sentido, ha indicado que no ha dado fechas de las próximas licitaciones de los nuevos tramos de la A-32 y la conversión en autovía de la N-432 "brilla por su ausencia en los planes" del Gobierno.

"No puede hablar el ministro de grandes inversiones en Jaén cuando los ciudadanos no ven mejoras que puedan palpar, que incidan en mejorar su día a día", ha declarado, no sin reprochar al PSOE jiennense que "aplaude a Puente a pesar de su grave amnesia" con otras "demandas históricas" como éstas.