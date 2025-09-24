El PP de Jaén duda de que el plan de reordenación del tráfico "esté listo" para la puesta en funcionamiento del tranvía

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha celebrado que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) "haya comenzado a hablar de la adaptación del tráfico" de cara al tranvía, si bien ha lamentado que "llegan tarde", por lo que tiene "serias dudas de que el plan de reordenación esté listo" para su puesta en funcionamiento.

"Si no se corrige a tiempo, lo que puede ocurrir es que la entrada en servicio del tranvía se traduzca en un auténtico caos circulatorio en la ciudad de Jaén, y eso será responsabilidad directa de un alcalde instalado en la propaganda y que siempre llega tarde a todo", ha afirmado este miércoles en una nota el concejal Antonio Losa.

Al respecto, ha considerado que "por ahora no hay nada más que una mera reunión para anunciar que se va a empezar a trabajar en una propuesta del PP". En este punto, ha explicado que su grupo registró el 17 de septiembre un escrito en el Ayuntamiento en el que señalaba que, de cara al funcionamiento del tranvía, es "imprescindible proceder a la reordenación de las líneas de autobús urbano, así como a la adecuada coordinación con el servicio de taxis, con el fin de garantizar una movilidad ordenada, segura y eficaz".

"A día de hoy seguimos sin conocer ni estudio, ni trabajo, ni plan alguno de reordenación de las líneas de transporte de bus urbano", ha dicho. Losa ha explicado que la respuesta a ese escrito fue un documento "en el que se limitaban a reconocer que no existe informe ni información recogida en un solo expediente"; una "excusa con la que no daban ningún dato, o lo que es lo mismo, que no tienen nada preparado".

En este sentido, ha considerado "curioso" que el alcalde, Julio Millán, pida a la Junta de Andalucía que el tranvía esté funcionando en diciembre "cuando ni siquiera se había planteado realizar este plan".

Ha aludido, asimismo, al nuevo contrato de transporte urbano municipal, que entró en vigor en noviembre de 2024 por un periodo de diez años, "y que era la herramienta básica para la reordenación del tráfico y de las nuevas líneas de cara a la puesta en marcha del tranvía".

Además, el edil ha preguntado "qué pasa con la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que estaba dirigida personalmente por el concejal de Imefe. "Tras más de dos años, seguimos sin saber en qué fase de redacción se encuentra", ha añadido.