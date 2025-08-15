El PP de Jaén exige al alcalde "un plan especial de limpieza" en polígono industriales para "evitar incendios"

JAÉN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa ha exigido al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más que adopte "medidas urgentes para evitar que se produzcan incendios por la presencia de vertederos incontrolados" en los polígonos industriales de la capital. Así, se fundamenta en "la necesidad de contar con esta herramienta preventiva en la persistencia de las altas temperaturas registradas en la ciudad en la presente la ola de calor".

Losa ha advertido de la probabilidad de que "se generen incendios por efecto lupa, al coincidir las altas temperaturas con la abundancia de cristales, plásticos, maderas cartones esparcidos en el polígono de los Olivares". Con el consiguiente riesgo, expone, "no sólo para las naves industriales de la principal zona comercial de Jaén sino también para quienes trabajan en ella".

"Exigimos al equipo de gobierno que a través de la empresa FCC acometa un plan específico que no se limite a la limpieza de contenedores y parcelas, sino que abarque también la retirada de todos los objetos susceptibles de causar incendios", ha detallado el edil popular, que por esta razón resalta que "es preciso recoger cuanto antes las botellas de cristal y latas de plástico diseminadas por el polígono".

Para el edil popular, "una adecuada gestión enfocada a la aplicación de medidas preventivas es más económico que extinguir un incendio y, sobre todo, evita riesgos materiales y personales en estas zonas productivas". De ahí su propuesta para que, además de incrementar la limpieza, se refuerce la presencia policial a fin de denunciar a quienes convierten esta zona de Jaén "en un estercolero".

Esta situación "es denunciada desde hace meses por el PP, que propone al alcalde visitar conjuntamente los vertederos susceptibles de originar incendios para que conozca de primera mano los focos de riesgo de incendio".

En el marco de la prevención contra los incendios, el Grupo Popular ha pedido también al alcalde que "vigile el cumplimiento de un bando que lleva su firma. Losa alude a la orden emitida por el Ayuntamiento para el desbroce de las parcelas de titularidad privada que jalonan la capital". Para el edil es preciso que, al objeto de velar porque se cumpla la normativa, "Millán abandone el modo agosto, retorne de sus vacaciones y se reincorpore a la actividad municipal".