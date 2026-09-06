PP de Jaén exige al alcalde que retire la "dársena" de Renfe de calle Extremadura y "deje de perjudicar a comerciantes"

Reserva de espacio habilitada en la calle Extremadura de Jaén para los autobuses que sustituirán a los trenes de Renfe. - PP DE JAÉN

JAÉN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, que rectifique "de inmediato" y retire la reserva de espacio habilitada en la calle Extremadura para los autobuses que sustituirán a los trenes de Renfe, una decisión "tomada sin consultar a las asociaciones vecinales, realizada con nocturnidad y alevosía". Esto ha generado un "notable enfado entre vecinos y comerciantes de la zona, que ya están haciendo públicas sus quejas y trasladándolas directamente al Grupo Popular".

Según ha concretado la formación en una nota, el portavoz popular, Antonio Losa, ha lamentado que "Julio Millán vuelva a demostrar que está más pendiente de cumplir las instrucciones que llegan del Gobierno de Pedro Sánchez que de escuchar a los vecinos de Jaén, que son quienes finalmente terminan pagando las consecuencias de cada una de estas decisiones".

Losa ha precisado que los jiennenses llevan meses soportando la interrupción de las conexiones ferroviarias hacia Córdoba, Sevilla y Cádiz y que, a partir de este domingo, también tendrán que realizar por carretera parte del trayecto de los servicios Media Distancia entre Jaén y Madrid.

Además, ha advertido de que "no estamos hablando de una solución para unos días, porque las afecciones derivadas de las obras ferroviarias se prolongarán, tal y como confirmó ADIF, mínimo hasta finales de 2027, si es que no se retrasan hasta bien entrado 2028, por lo que cualquier decisión que se adopte ahora tiene un calado muy importante y exige planificación".

En este sentido, el portavoz popular ha criticado "la improvisación permanente" del Gobierno municipal. "El jueves estaban pintando esta reserva en la calle Extremadura y el viernes anuncian que es provisional. Esa forma de gestionar, a salto de mata, de hacer una cosa y rectificar o cambiarla sobre la marcha cuando aparecen los problemas, no es seria para una ciudad como Jaén", ha señalado.

Asimismo, Losa ha considerado que "es el mismo patrón que hemos visto con la Intermodal, con la estación de autobuses o con el hotel Rey Fernando, "decisiones sin una planificación clara, cambios continuos y una sensación permanente de caos e improvisación".

Al hilo, el portavoz popular ha insistido en que el Grupo Popular comparte la necesidad de garantizar la seguridad de los viajeros, pero ha señalado que "eso no obliga a utilizar precisamente espacios donde se perjudica a residentes y negocios, cuando existen otras alternativas con mucha menor afección". "El alcalde ha hecho del Bulevar una zona azul, zona verde, y ahora, para más inri, una zona amarilla", ha agregado el portavoz.

En este sentido, Losa ha planteado la Ronda de Marroquíes Bajos como una posible ubicación, al considerar que dispone de mayor espacio, menor presión de estacionamiento y menor densidad de tráfico. "Los autobuses pueden permanecer allí y desplazarse cuando corresponda realizar cada servicio, sin cargar sobre los vecinos y comerciantes del Bulevar las consecuencias de una situación ferroviaria que ellos no han provocado", ha explicado.

"Los jiennenses pierden los trenes, pierden conexiones y ahora también pierden aparcamientos, mientras Julio Millán sigue sin levantar la voz ante el claro abandono ferroviario de Pedro Sánchez a su ciudad", ha concluido.