PP Jaén exige al Gobierno más examinadores de Tráfico ante una lista de espera de "casi 4.600 jiennenses"

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JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén, a través de la organización juvenil Nuevas Generaciones (NNGG), ha exigido al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes para solucionar "el colapso" que, según los populares, sufren las autoescuelas de la provincia.

Según ha denunciado el presidente provincial de NNGG Jaén, Gabriel Perales, "casi 4.600 jiennenses" no pueden realizar el examen práctico de conducir debido a la falta de examinadores de Tráfico, una situación que ha achacado a la "nula gestión" del Ejecutivo central.

Perales ha explicado que son las propias autoescuelas las que han denunciado la falta de personal en la provincia de Jaén. "No lo decimos nosotros por afán de confrontar, lo hacemos porque apoyamos esta justa reivindicación cuyas consecuencias sufrimos muchos jóvenes, que somos en gran medida parte de esos 4.600 afectados", ha señalado el dirigente popular, quien ha advertido de que el problema se acentúa durante el verano al multiplicarse la demanda de alumnos que aprovechan el descanso vacacional o universitario para examinarse.

Esta falta de personal, según ha apuntado NNGG, está provocando que personas que ya se encuentran preparadas para realizar la prueba práctica se queden fuera de las convocatorias, con el consiguiente "riesgo de que el examen teórico caduque".

Asimismo, Perales ha indicado que esta situación no es un hecho aislado en la provincia, sino que se enmarca dentro de una problemática que afecta a más de 82.000 personas en Andalucía y a unas 360.000 en el conjunto de España.

Desde la organización juvenil han alertado de que esta situación tiene un "sobrecoste añadido" y un impacto especialmente negativo en la provincia de Jaén debido a la situación de sus comunicaciones. "En una tierra donde se nos priva de conexiones ferroviarias dignas y las pocas existentes son nefastas, nuestros desplazamientos dependen en gran medida del transporte por carretera y de nuestros propios vehículos", ha manifestado Perales.

En este sentido, ha advertido de que la imposibilidad de obtener el permiso de conducir está obligando a muchos jóvenes jiennenses a "renunciar a oportunidades laborales" o a no poder cursar estudios en centros ubicados fuera de la provincia al no disponer de medios propios para desplazarse.

Por todo ello, han trasladado "todo su respaldo" a las reclamaciones del sector de las autoescuelas y han exigido una "respuesta inmediata" por parte del Gobierno de España para dotar a la provincia de los examinadores necesarios.