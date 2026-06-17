El PP de Jaén exige medidas urgentes ante las "graves deficiencias" en el parque de bomberos de la Sierra de Cazorla

Parque de bomberos de la Sierra de Cazorla. - PP DE JAÉN

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha reclamado "explicaciones y medidas urgentes" a la Administración provincial ante "las graves deficiencias" en el parque de bomberos de la Sierra de Cazorla.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, quien ha aludido al "demoledor informe de la Inspección de Trabajo que alerta de graves incumplimientos preventivos" en las citadas instalaciones ubicadas en Peal de Becerro.

En este sentido, ha exigido que se ejecuten de inmediato los requerimientos "por la seguridad de los bomberos y de todos los jiennenses", al tiempo que ha preguntado a los responsables del equipo de gobierno del PSOE "si están esperando a que ocurra una desgracia para tomar medidas en un servicio que es, por definición, de alto riesgo".

"No estamos hablando de una oficina ni de una actividad menor, sino de profesionales que se juegan la vida en incendios estructurales, rescates y accidentes", ha subrayado. Camacho ha lamentado la "dejadez de funciones" de la Diputación y ha precisado que no lo dice el PP, "sino la propia Inspección de Trabajo de Jaén y el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB)".

Al hilo, ha apuntado que el informe constata deficiencias de "enorme gravedad" en el Consorcio Comarcal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de Cazorla, "como la falta de protocolos de intervención, la ausencia de dotaciones mínimas de seguridad, la carencia de formación específica y la falta de control ante agentes cancerígenos y humos diésel".

"Si estos hechos ocurrieran en una empresa privada, estaríamos hablando de infracciones muy graves y multas que podrían rozar el millón de euros", ha advertido el portavoz 'popular', no sin censurar que la administración pública no sea la primera en dar ejemplo.

Además, ha recordado que el PP ha alertado en reiteradas ocasiones, incluso mediante mociones en pleno, de la "precaria situación" en la que se encuentran los parques de bomberos dependientes de la Diputación de Jaén.

"Lejos de corregirse, nos encontramos con que persisten y se agravan situaciones como ésta. Si de verdad el nuevo presidente viene a trabajar y a mejorar las cosas, que empiece por algo tan básico como cumplir la ley y proteger a sus trabajadores", ha afirmado.

En la misma línea, ha afeado la actitud de los responsables del Consorcio de la Sierra de Cazorla por "dar la callada por respuesta y negarse a reunirse con los representantes sindicales, según denuncia el propio SAB".