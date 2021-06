El PP de Jaén muestra su "gran preocupación" por la "difícil" situación en el Ayuntamiento de la capital

JAÉN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha expresado su "gran preocupación" por la "difícil" situación en el Ayuntamiento de la capital y las consecuencias que pueda tener en la ciudadanía, con un equipo de gobierno en minoría tras la salida del mismo de tres de los cuatro concejales que lo formaban junto a los once del PSOE.

Este asunto ha sido uno de los destacados en la reunión que el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, ha mantenido con el Grupo Municipal Popular para cerrar el curso antes de las vacaciones de verano e ir preparando también las líneas de acción futuras.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Manuel Bonilla, ha manifestado su "gran preocupación" por lo que está ocurriendo porque los jiennenses van "a pagar las consecuencias de los tejemanejes del PSOE". Al hilo, ha dicho el "abandono" con un alcalde, Julio Millán, ha estado "más pendiente de los problemas internos" que de preocuparse por sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos municipales.

"Si no han sido capaces de sacar adelante unos presupuestos con 15 apoyos, nos preguntamos qué va a ser ahora del futuro de esta ciudad", ha afirmado. De ahí, que haya pedido al regidor "que deje ya de lanzar cortinas de humo" y "asuma su responsabilidad porque aquí no hay más culpable que Julio Millán de lo que está ocurriendo pues es el máximo responsable de la ciudad".

A su juicio, además, "no hay quien se crea a Julio Millán cuando dice que no busca nuevos socios" --defendió el gobierno en minoría buscando acuerdos puntuales con los grupos de la oposición en los temas de calado--. "Me pregunto cómo van a llegar a acuerdos y aprobarse medidas para esta ciudad si no es con el apoyo de Adelante Jaén", ha apostillado.

Por su parte, el presidente del PP de Jaén ha exigido a los socialistas que "no engañen más ni manipulen porque aquí no ha habido una moción fallida" --María Cantos, un de las tres ediles de Cs que dejaron el gobierno local, afirmó que los 'populares' en el Ayuntamiento les plantearon esta posibilidad--.

"Es evidente que lo ocurrido en la capital obedece a un plan urdido por los socialistas, diseñado entre Reyes y Millán para cambiar de socios de gobierno, buscando nuevos aliados en la extrema izquierda", ha manifestado Domínguez. En su opinión, se quiere "reeditar" el pacto en el Gobierno de España y "todo esto no es más que una estrategia interna del PSOE de Jaén para contentar a sus jefes en Andalucía y en Madrid".