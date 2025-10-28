El PP de Jaén pide que Diputación asuma la cofinanciación municipal en los fondos EDIL "para no perder proyectos clave"

Encuentro comarcal del grupo del PP en la Diputación de Jaén. - PP DE JAÉN

ALCAUDETE (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha planteado que esta administración asuma la cofinanción que corresponde a los ayuntamientos en los fondos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) "para no perder proyectos clave".

Así lo ha indicado el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, quien ha explicado que las iniciativas incluidas en este plan se financian hasta el 85 por ciento con fondos europeos, "pero el 15 por ciento restante puede ser inasumible para muchos consistorios pequeños".

Por ello, el PP presentará en el próximo pleno una moción para que la Diputación asuma ese porcentaje de cofinanciación municipal "con el objetivo de que ningún ayuntamiento pierda proyectos transformadores por falta de recursos".

"Con 104 millones de euros de remanente en el cajón, es incomprensible que la Diputación abandone a nuestros pueblos a su suerte", ha afirmado el portavoz del PP, quien ha explicado que la propuesta ya fue rechazada en 2024.

Sin embargo, volverán a defenderla porque "la razón de ser de las diputaciones es garantizar la igualdad entre municipios, grandes y pequeños". Y ha puesto como ejemplo Alcaudete, "uno de los municipios con un proyecto Edil de siete millones que requiere más de un millón de aportación local".

Así se ha pronunciado Camacho, precisamente en esta localidad, donde el grupo del PP en ha celebrado un encuentro comarcal. En la reunión, también ha criticado el "sectarismo" de la Administración provincial y del PSOE con la Sierra Sur, que "sufre el abandono de sus carreteras" y el "descarte" de la autovía A-81 por parte del Gobierno central.

Igualmente, ha acusado al presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, de "dar la espalda a los vecinos", con "ejemplos flagrantes" como la retirada del patrocinio a Etnosur en Alcalá la Real o "la falta de compromiso" con la citada A-81.

En la misma línea, el presidente del PP de Alcaudete y próximo diputado provincial, Gaspar Sánchez, ha denunciado el "olvido absoluto" de la comarca y el "mal estado" de las vías de acceso a aldeas como La Bobadilla, pese a "las reiteradas peticiones" a la Diputación.

"¿Así lucha la Diputación contra la despoblación?", ha preguntado Sánchez, quien ha comparado "este abandono" con los "más de 17 millones movilizados" por la Junta de Andalucía en la comarca para empleo, infraestructuras y proyectos industriales.