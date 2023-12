PP de Jaén pide a Diputación lealtad institucional para promocionar la provincia en Fitur y colaboración con la capital

JAÉN, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén llevará al pleno de este jueves una moción para que esta administración "dé su apoyo y colaboración" a la Junta de Andalucía en la organización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024 y colabore en el montaje y gastos del estand de la capital jiennense, que tendrá como novedad un espacio propio.

Así lo ha señalado este martes en una nota el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, quien ha hablado de "dejar a un lado los intereses partidistas" y "unir fuerzas y trabajar junto con municipios y empresas para sacar el mayor rédito posible a la gran inversión" autonómica en una cita prevista en enero y sobre la que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha expresado su desacuerdo con los cambios introducidos por la Junta.

En concreto, se ha referido a la distribución de espacios en el pabellón andaluz, ya que "se prima" a las capitales y a los municipios turísticos de más de 100.000 habitantes" y hay una "discriminación negativa hacia las provincias de interior", que ven reducido su espacio.

Camacho ha puesto sobre la mesa datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del tercer trimestre de 2023, según la cual más de doce millones de turistas han visitado Andalucía alcanzando una tasa de variación interanual del 12,6 por ciento.

Ha lamentado que, sin embargo, Jaén no ha sabido aprovechar este crecimiento y ha sufrido un "retroceso muy preocupante", siendo la única provincia andaluza que termina el año "en negativo" con tan solo el 2,2 por ciento de quienes visitan la comunidad y apenas dos días de estancia media".

"La asociación de empresas del sector, TurJaén, valora muy negativamente estos datos, resaltando que solo la ciudad de Jaén ha sido capaz de mantenerse como destino, mientras que nuestros parques nacionales o ciudad patrimonio como Úbeda bajan ostensiblemente", ha añadido.

Por todo ello, "y principalmente, en aras a mejorar los datos turísticos" del territorio jiennense, el PP solicita mediante esta moción "apoyo, colaboración y lealtad institucional de esta Diputación Provincial al Gobierno andaluz en la organización de la feria".

En este sentido, ha requerido a los socialistas, con Francisco Reyes al frente, "responsabilidad y que aparquen las disputas políticas por el bien de los jiennenses y de un sector tan relevante y que tan mal lo ha pasado en los últimos tiempos" en la provincia como es el turístico.

Igualmente, en la propuesta que llevarán a pleno esta semana se plantea que la Administración provincial "colabore con el montaje y gastos de funcionamiento del estand de la capital, como máximo exponente del turismo jiennense".

"No entendemos que justo ahora que gobierna el PP parece que molesta que Jaén capital cuente con la novedad de tener un expositor propio, algo que incide en su creciente papel turístico, sumando a su tradicional oferta otras como la gastronómica de sus estrellas Michelin, y que como elemento tractor constituye un reclamo que beneficia también al resto de municipios de la provincia", ha afirmado Camacho.

HACER COSAS NUEVAS

En este punto, el portavoz 'popular' ha explicado que la presencia de Andalucía en Fitur llega cargada de novedades, "la principal de ellas, la limitación de espacio institucional para las diputaciones".

"Entendemos que la cesión gratuita que la Junta hace de estos espacios no son para la promoción de las diputaciones, sino de las ciudades y empresas, y lo que debe preocuparnos es el escaso crecimiento turístico de Jaén frente a un entorno andaluz que no para de crecer, por lo que está claro que algo no se está haciendo bien del todo y hay que probar cosas nuevas", ha subrayado.

Ha defendido que las provincias y los profesionales jiennenses del turismo "en ningún caso van a tener menos superficie en Fitur" y "dispondrán de más espacio de trabajo bajo la marca Andalucía, con más presencia de las empresas y una mejor propuesta para las marcas".

Al respecto, ha precisado que se han "ganado 1.200 metros cuadrados más para destinarlos a zonas de trabajo y negocio, tanto de profesionales y empresarios turísticos como de ayuntamientos y diputaciones".