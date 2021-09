El PP de Jaén pide al Gobierno que "rectifique" y aclare los requisitos de las ayudas directas a empresas y autónomos

JAÉN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha exigido al Gobierno de Sánchez que "rectifique" y aclare los requisitos incluidos en su decreto de ayudas directas a empresas y autónomos.

Tras señalar que a Andalucía le corresponden 1.109 millones de euros, el también parlamentario autonómico ha considerado que la decisión de la ministra Nadia Calviño de pedir a la UE que amplíe el plazo de tramitación, que termina el 31 de diciembre, "da claramente la razón al Partido Popular".

"Llevamos meses diciendo que las restricciones y trabas del decreto dejaban fuera de las ayudas a una gran mayoría de pymes y autónomos", ha subrayado este jueves en una nota. Al hilo, ha aludido a los de ATA, según la cual "solo un diez por ciento de autónomos ha podido reclamar un dinero que debía servir como balón de oxígeno por el covid".

A su juicio, los responsables del Gobierno central "no conocen la realidad" y "no saben de las dificultades de autónomos y pymes para afrontar los gastos cuando no tenían ingresos, muchas veces utilizando los ahorros personales y préstamos de familiares".

Domínguez ha apuntado que las ayudas "están encalladas en todas las comunidades autónomas" y algunas como Navarra, Valencia e Islas Baleares "han asumido el riesgo de flexibilizarlas por su cuenta". Una "responsabilidad enorme" porque la Intervención General del Estado les imputará los gastos que considere incorrectos.

"Por eso, Sánchez debe rectificar, aclarar los requisitos del decreto por escrito y, sobre todo, pedir disculpas por criticar injustamente la gestión de los funcionarios de la Junta Andalucía", ha dicho no sin solicitar lo mismo al delegado del Gobierno en Andalucía tras acusar de "indolencia a la Junta en abierta contradicción con su ministra".

Finalmente, ha instado al secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, a "priorizar los intereses generales a los partidistas" y alzar "por una vez" la voz "contra su jefe", pidiendo que asuma el error y que flexibilice este decreto.

"De lo contrario, tanto Reyes como Sánchez y todo el PSOE serán cómplices del hundimiento de muchas familias que siguen con el agua al cuello esperando que el Gobierno de España dé un paso al frente y ayude a tantos y tantos autónomos y pumes que siguen sacando adelante sus negocios con la única ayuda de la Junta de Andalucía", ha concluido.