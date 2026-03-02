El PP de Jaén plantea alargar el curso para compensar a los usuarios afectados por el cierre de las piscinas cubiertas

La concejala Ana Núñez ante las instalaciones deportivas de La Salobreja. - PP DE JAÉN

JAÉN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha planteado al equipo de gobierno (PSOE-JM+) que articule "medidas extraordinarias", como alargar el curso o habilitar días adicionales, para compensar a los usuarios de las dos piscinas municipales cubiertas tras su cierre por los daños del temporal.

Así lo ha indicado en una nota la concejala Ana Núñez, quien ha precisado que este lunes reabre la de Las Fuentezuelas, pero la de La Salobreja continúa sin actividad a la espera del inicio de las obras de reparación, "por lo que cientos de usuarios siguen pendientes de recuperar el servicio en condiciones normales".

"Durante dos semanas completas, estas personas han visto interrumpida o alterada la actividad por la que han abonado su correspondiente cuota trimestral y, en el caso de La Salobreja, la incertidumbre continúa", ha señalado la edil, quien ha recordado que, a la programación del Patronato de Deportes, se suma la actividad de clubes deportivos que entrenan de manera habitual en estas instalaciones.

Al hilo, ha pedido "la inmediata puesta en marcha de las reparaciones en la piscina de La Salobreja", de modo que pueda recuperarse cuanto antes la normalidad total en los cursos, los entrenamientos y los horarios habituales, "evitando que la incertidumbre se prolongue entre los usuarios".

"Estamos hablando de cientos de usuarios entre niños, personas mayores y adultos que han visto reducida su actividad deportiva, algo especialmente sensible cuando se trata de cursos dirigidos a la salud o al aprendizaje infantil", ha comentado.

Núñez ha valorado el acuerdo del Ayuntamiento con el centro deportivo Forus para usar de forma temporal su piscina cubierta. Sin embargo, en la práctica, la limitación de espacios y horarios ha obligado a reducir y modificar turnos, lo que "ha impedido que la actividad se mantenga en las mismas condiciones" con las que fueron contratadas.

"Aunque se ha intentado dar una solución provisional, lo cierto es que muchos usuarios han visto alterados sus horarios y reducidas sus sesiones, y eso genera una lógica preocupación entre quienes han pagado por un servicio completo", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que en el PP han "recibido numerosas quejas de familias, de personas mayores y de usuarios habituales que temen perder dos semanas de actividad sin que se les compense de ningún modo". Algo que no considera justo, por lo que ha propuesto que se estudien "fórmulas para recuperar las horas perdidas".

Ya sea, por ejemplo, habilitando días adicionales en los próximos meses o combinando el curso de verano con el ordinario durante las primeras semanas para completar las sesiones pendientes, alargando el calendario del curso actual.

"No se trata de buscar confrontación, sino de ofrecer soluciones razonables a un problema real que afecta a más de un centenar de usuarios y a sus familias", ha declarado la edil, quien ha agregado que su grupo continuará en contacto con los usuarios y clubes afectados para trasladar sus demandas y "velar por que el servicio público deportivo se preste con la calidad y la responsabilidad que merecen los jiennenses".