El PP de Jaén presenta en Begíjar una candidatura "con capacidad, eficacia y corazón"

JAÉN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Begíjar (Jaén) ha dado este viernes a conocer la candidatura encabezada por José Antonio Poyatos y que optará a mantener la Alcaldia del municipio. Una candidatura conformada por hombres y mujeres con "capacidad, eficacia y, lo más importante, corazón", según ha destacado la presidenta de NNGG Andalucia y concejal en el Ayuntamiento de Begíjar, María José Carmona.

Por su parte, Poyatos ha subrayado en un comunicado que se trata de "un proyecto limpio, sano y verdadero, centrado en las personas como eje principal, porque los begijeño serán la base de cualquier objetivo planteado".

En opinión del alcaldable, "es el momento de tener una tranquilidad política en el municipio frente al ruido, los ataques y las mentiras". Como candidato, ha aseverado que el grupo humano de esta candidatura "viene a servir al begijeño con mucho trabajo, ilusión, esfuerzo y ganas". "Nosotros somos lo que Begíjar se merece, humildes, honestos y moderados", ha apostillado.

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez ha manifestado sentirse "muy orgulloso" del equipo de Begíjar y "no me cabe duda de que el próximo 28 de mayo este municipio seguirá teniendo un alcalde del Partido Popular". "Con su ayuda, vamos a conquistar la Diputación de Jaén porque su lema lo dice todo, Begíjar imparable y es que no vamos a parar hasta que los jiennenses y begijeños conozcan nuestro proyecto", ha concluido.