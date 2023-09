El PP de Jaén replica que hay un "excelente servicio" sanitario y critica que el PSOE esgrima "errores ocasionales"

JAÉN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido este martes, tras las críticas del PSOE por la situación de la asistencia sanitaria, que el centro coordinador de urgencias y emergencias del 061 en Jaén ha recibido 110.467 llamadas en el primer semestre del año a través de las diferentes vías de acceso que tienen los usuarios a su disposición: Salud Responde, el 061, el 112, la línea de urgencias provincial y el servicio de teleasistencia. Unos datos que demuestran "la relevancia que tiene este recurso y el importante uso que hacen de él los jiennenses", que además se ve "refrendado por el excelente servicio que presta", según alega.

Así lo ha asegurado este martes la diputada autonómica del PP de Jaén, Lola Martín, destacando que son "más de 600 llamadas al día las que atienden operadores expertos de toda la provincia".

Por todo ello, "con estas cifras y con el gran trabajo de Salud Responde, que en 2023 precisamente se cumplen veinte años de su creación, que el PSOE diga que la asistencia sanitaria no funciona porque no se pueda muy puntualmente acceder a la aplicación de Salud Responde nos parece lamentable", ha apostillado Martín, recalcando que "si toda la crítica que puede hacer el Partido Socialista es que una aplicación en alguna ocasión da error, cuando los usuarios pueden contactar online, por vía telefónica o presencialmente, desde luego Mercedes Gámez y los parlamentarios socialistas poco trabajo desempeñan en su labor de oposición. Es muy triste".

Y es que la parlamentaria popular ha alegado que Salud Responde no solo es aplicación, también se puede acceder a través del ordenador con ClicSalud+ o pedir cita telefónica "y además aquella persona que necesite de una asistencia sanitaria no demorable y que no sea de Urgencias puede acudir a su centro de salud sin cita y allí será atendida en la consulta de acogida por una enfermera perfectamente cualificada y con los protocolos pertinentes que decide si tiene que derivarse al médico. El servicio no deja de funcionar en ningún momento", subraya la diputada autonómica.