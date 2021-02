El PP de Jaén reprocha a Reyes el "autobombo" con reuniones con el Gobierno que "solo sirven para la foto"

JAÉN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha reprochado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, que "trate de sacar rédito político haciendo autobombo de reuniones" con responsables del Gobierno que "solo sirven para la foto".

Así lo ha indicado el presidente provincial, Juan Diego Requena, después de que Reyes informara de un encuentro con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para abordar la situación socioeconómica de la provincia y acciones para impulsar las conexiones por carretera y ferrocarril.

Tras aludir a la "situación tan crítica" que atraviesa Jaén, esta provincia, el también diputado nacional se destacado que la ciudadanía ha "mostrado estos días su hartazgo ante las continuas humillaciones" del Ejecutivo central. "Y el señor Reyes en lugar de salir a dar la cara, defender Jaén de su jefe Sánchez y sus continuos ninguneos y dar un paso al frente, se dedica a vender fotitos de encuentros como si eso fuese a resolver los problemas de esta provincia", ha dicho.

Sin embargo, según ha lamentado, "las reuniones del PSOE de Jaén en Madrid no sirven para nada" y ha aludido a la de principios de 2020 con Renfe, para descubrir después que "no incorporaría el Avant en Jaén, pero sí en Granada". Además, "vendía que se habían planificado medidas a corto plazo", si bien "han pasado 369 días y el plazo se va haciendo largo".

"No entendemos si pretenden reírse de los jiennenses o piensan que Jaén aun aguanta más burlas porque, si no, no encontramos explicación a que un año después vengan los señores del PSOE de Jaén a vendernos las mismas medidas que se iban a poner en marcha pero que jamás se hicieron", ha afirmado Requena, para el que, tras la "gran decepción del Plan Colce, ponen en bandeja de plata el orgullo jiennense para volverlo a pisotear".

Ha señalado, además, que tras la reunión con Ábalos se han anunciado medidas que "ya deberían estar incluso hechas", punto en el que ha considerado que, si la provincia, necesita mejorar las comunicaciones "es porque los socialistas han desmantelado el tren y han ralentizado el avance de la A-32".