PP-Jaén resalta el compromiso de la Junta para que el plan de empleo específico "este operativo antes de acabar el año"

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha resaltado este lunes "el compromiso del presidente" de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que el plan específico de empleo para la provincia "esté operativo antes de que acabe el año".

Así lo ha indicado en una nota la secretaria general del partido, Elena González, después de que el PSOE haya lamentado que el Gobierno andaluz "sigue dando largas" al denominado Programa Impulsa-T, anunciado el pasado diciembre en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

"Para incumplimientos y dilatar plazos ya está el Partido Socialista allí donde gobierna", ha dicho González, no sin afear su "inacabable lista de incumplimientos" con el territorio jiennense.

Frente a ello, ha defendido que la Junta "cumple con Jaén" y el plan de empleo específico para la provincia "ya se está tramitando". "Habiéndose realizado el correspondiente trámite de información pública de las bases que lo van a regular y con el compromiso del presidente de que este operativo antes de que acabe el año", ha afirmado.

A ello ha sumado que, a través de diferentes programas y líneas de ayuda a la creación de empleo, el Ejecutivo autonómico "ha destinado 68,5 millones de euros a la provincia de Jaén para este fin desde 2019".

"Es otra muestra más de que el Gobierno andaluz gestiona y responde. Y afortunadamente hay muchos más: ahí está el tranvía, que ya están todos los contratos en licitación y va a circular por las calles de Jaén gracias a este Gobierno andaluz tras años y años de abandono socialista", ha señalado.

El Conservatorio Superior de Música, ya finalizado, o el centro de salud Alameda son, según ha agregado la dirigente 'popular', otros ejemplos de ese "trabajo y realidades frente a un PSOE perdido, sin rumbo, que hoy por hoy solo sabe destruir y mentir".

En este sentido, ha considerado que, "si a los socialistas jiennenses "les preocupa realmente algo el empleo en Jaén, lo que tienen que hacer es pedir a su secretario general y vicepresidente de la Diputación, Juan Latorre, que recupere las ayudas a autónomos" suprimidas hace dos años y la cuantía de su Plan Especial de Empleo.

Igualmente, ha invitado a denunciar que la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos "ha congelado el dinero que llega a Jaén" para el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).