El PP de Jaén señala la "improvisación" en el servicio de autobús establecido para trasbordos de viajeros del tren

Archivo - Estación de tren de Jaén. - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha subrayado el "abandono" que sufre el ferrocarril en la provincia y ha lamentado que los viajeros sufren, además, "la improvisación y la descoordinación del servicio de autobuses establecido para los trasbordos".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la senadora 'popular' Mariola Aranda, quien ha criticado que los servicios de tren en Jaén "han ido mermando hasta casi desaparecer desde que gobierna Pedro Sánchez".

En este sentido, ha apuntado que la provincia "estará más de un año sin servicio" por las obras de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. "Y a eso hay que sumarle, como ya han denunciado los propios representantes de los trabajadores, la descoordinación e improvisación de Renfe en los trasbordos por carretera", ha afirmado.

Al respecto, ha explicado que en la capital "los viajeros no tienen apeaderos, no hay zonas de sombra, ni dónde refugiarse del viento o la lluvia cuando llegue el frío, no hay información útil y cargados con sus equipajes tienen que desplazarse a más de 300 metros".

Además, los ciudadanos "sufren el colapso en la calle por el estacionamiento de los autobuses" o "entradas a los negocios bloqueadas", "pero también sufren las consecuencias los propios trabajadores".

"Los sindicatos han denunciado que, principalmente al mediodía, cuando se juntan varias salidas y llegadas de autobuses, el personal de la estación se ve obligado a cerrar la taquilla para poder encaminar a los viajeros sin cometer ningún error y cuidando sobre todo a mayores, personas con movilidad reducida y familias con menores", ha señalado.

Un trabajo adicional que "se ven obligados a hacer ese trabajo adicional sin que se haya aumentado la plantilla", con un Gobierno "mirando para otro lado" y un PSOE que "parece estar orgulloso de la nefasta situación del ferrocarril en la provincia solo porque la mano ejecutora de esta ignominia es su jefe Sánchez".

Así las cosas, ha exigido al Ejecutivo central "soluciones inmediatas" para contar con un "servicio digno" y al Ayuntamiento de Jaén que trabaje "para ubicar los autobuses en un lugar más adecuado para todos, para trabajadores, viajeros y vecinos de la zona".

Por último, ha recalcado que el PP ha llevado reiteradamente al Senado y al Congreso la mejora de las conexiones ferroviarias de la provincia "y alternativas a este apagón total que han sido ignoradas".

"Siempre que las obras sean para mejorar los servicios estamos, por supuesto de acuerdo, pero se podrían hacer sin dejar sin servicio de tren a la provincia, de modo que hay vecinos en algunos municipios, como Mengíbar, que tienen que usar tres medios de transporte para un único desplazamiento. Una auténtica tomadura de pelo", ha concluido.