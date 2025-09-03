El PP de Jaén señala que la lista de "agravios e incumplimientos" del Gobierno con la provincia es "kilométrica"

Archivo - El diputado por el PP de Jaén Juan Diego Requena en un pleno del Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha considerado este miércoles que la lista de "agravios e incumplimientos" del Gobierno de España con la provincia es "kilométrica".

"Cada día que pasa con Pedro Sánchez en Moncloa, la provincia pierde oportunidades y la factura del agravio crece", ha afirmado en una nota el diputado nacional, Juan Diego Requena, ante el balance del ecuador de legislatura presentado por el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández.

Tras calificarlo de "esperpéntico", ha apuntado que parece que los socialistas jiennenses "viven en un universo paralelo", ya que "la realidad es el abandono como nunca de Jaén, que ha perdido otros dos años con este gobierno".

"Ni con el maná de los fondos europeos se ha acordado de nuestra tierra", ha subrayado Requena, quien ha afeado, además, que "intenta apropiarse" de proyectos impulsados en la provincia por la Junta de Andalucía.

Frente a ese compromiso autonómico, ha indicado que "la lista de agravios e incumplimientos es kilométrica". Como ejemplo, ha dicho que "el tren está peor que nunca, con ferrocarriles lentos y obsoletos llegados de otros territorios porque ya no los quieren, lo que lleva a averías constantes", a lo que ha sumado la falta de avances en la A-32 y "ni un solo planteamiento para la A-81".

Tampoco hay, según ha añadido, nueva comisaría en la capital ni campo de tiro en Linares ni cuarteles de la Guardia Civil en Arroyo y la Guardia de Jaén; ni las conducciones de riego de la presa de Siles, ni la puesta en marcha de la Balsa del Cadimo ya finalizada ni la presa de la Cerrada de la Puerta.

Junto a ello, se ha referido a las infraestructuras eléctricas de alta tensión, "con una red precaria que evita que la industria se implante en Jaén y que ya hizo que fuese de las últimas provincias en recuperar la normalidad tras el apagón".

"Lo que sí tenemos es desmantelamiento de Correos, cierre de oficinas del SEPE, recorte millonario de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que quita a nuestros agricultores para dárselo a otros territorios por interés partidista, además de la injusticia de obligarles a pagar más IRPF en un año sin cosecha por la sequía, mientras otros lugares pagan menos", ha declarado.

Con respecto a la subida de salarios y pensiones, ha señalado que, "con la inflación desmedida y más impuestos que nunca, está claro que no ha ido a parar a los bolsillos de los jiennenses", ya que el poder adquisitivo se ha desplomado".

A su juicio, "todo se reduce a vender a bombo y platillo el Cetedex". "Estamos deseando que avance y cumpla con los puestos de trabajo prometidos, pero hoy por hoy dista de ser una realidad y Sánchez ha conseguido que su palabra valga absolutamente nada", ha apostillado.

Por otra parte, Requena ha aludido a la condonación de deuda planteada por el Gobierno y la ha definido como "una trampa para los andaluces", puesto que "es falso que Andalucía vaya a disponer ni de 18.000 millones ni de un solo euro más para gastar".

"Es un indulto contable a Cataluña por exigencia de los independentistas para mantener a Sánchez en la Moncloa. La condonación de la deuda no se traduce en más recursos. No desaparece. La pagamos entre todos. Lo que dejas de pagar como andaluz lo pagas como español, solo que también con la parte correspondiente de deuda de Cataluña", ha declarado.

Al hilo, ha asegurado que Andalucía "no tiene un problema de deuda como Cataluña" y, de hecho, en 2026 alcanzará su plena autonomía financiera y dejará de solicitar préstamos al Estado. "Va a ser la primera comunidad autónoma del régimen común en lograrlo", ha valorado el diputado 'popular'.