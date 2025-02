El PP de Jaén señala la voluntad de la Junta con la oficina de turismo frente al cambio "unilateral" del Ayuntamiento

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha defendido la "voluntad" de la Junta de Andalucía para firmar el convenio el convenio de gestión mixta de la Oficina de Turismo "en los términos acordados" y ha acusado al Consistorio de cambiar "lo pactado de manera unilateral".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal 'popular' Vicente Oya, quien ha afirmado que la edil de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo (JM+), tiene en su poder el documento, "pendiente únicamente de su firma", desde hace 244 días.

"Un convenio que ya han firmado Úbeda y Baeza, que mejora lo que hasta 2024 ofrecía la Junta y cuyo contenido aceptó previamente. No se entiende por qué no lo firma y, además, pretende responsabilizar a la Junta de Andalucía de su propia falta de gestión", ha dicho, no sin afear "el continuo intento de manipulación" por parte de la concejala.

Al respecto, ha apuntado que el Gobierno autonómico remitió el convenio el 11 de junio de 2024 y, cuando el Patronato respondió el 26 de junio, "lo había modificado unilateralmente sin previo aviso ni justificación". Entre los cambios, ha aludido al incremento de la cuantía del convenio de 25.000 a 30.000 euros, alterando lo pactado sin ninguna explicación".

Ante esta situación, desde la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía se solicitó aclaración al Patronato, "pero la única respuesta recibida fue el 3 de julio de 2024, cuando enviaron el documento con los cambios resaltados, sin una justificación clara".

"Desde la Junta de Andalucía siempre ha habido voluntad de firmar el convenio en los términos acordados, pero lo que no puede permitirse es que el Patronato modifique lo pactado de manera unilateral y, además, culpe a la Junta del retraso. No es serio ni responsable", ha asegurado Oya.

Desde entonces, según ha precisado, el único contacto del Patronato "ha sido el envío de correos el 12 de julio y el 18 de septiembre, recordando la firma, pero sin responder nunca a la petición de aclaraciones sobre los cambios realizados".

El concejal del PP ha destacado que este convenio ha sido firmado "sin problemas" en Úbeda y Baeza. "Si en otros municipios, uno de ellos gobernado por el PSOE, se ha firmado sin inconvenientes, ¿por qué aquí no? La respuesta es clara: la falta de gestión y de voluntad por parte de la concejal de Jaén Merece Más", ha considerado.

Por otro lado, ha tachado de "completamente falso" que la Junta tenga responsabilidad sobre los horarios de la Oficina de Turismo: la organización depende de los patronatos municipales y el hecho de que no abra los sábados por la tarde "nada tiene que ver con la firma del convenio". En todo caso, ha valorado que la Junta ha mantenido durante todo el año al personal comprometido, asegurando así la prestación del servicio.

"Desde el Grupo Popular exigimos al Patronato que actúe con responsabilidad y firme de una vez el convenio en los términos establecidos, respetando los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía. La gestión turística de Jaén no puede seguir paralizada por la falta de seriedad de María Espejo en la gestión del Patronato", ha asegurado Oya.

PARQUE DE LA CONCORDIA

Por otra parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Agustín González, ha reiterado la petición para que la rehabilitación del Parque de la Concordia se incluya entre los proyectos que el Ayuntamiento presentará para optar a su financiación en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Así lo ha señalado tras mantener, junto a varios concejales, un encuentro con el presidente de la Asociación de Vecinos San Eufrasio, Miguel Ángel Muriana, para abordar "la preocupación vecinal" ante esa "exclusión".

Muriana ha aludido al "abandono" de este espacio. "Se han tomado algunas medidas para mejorar la seguridad, pero seguimos esperando la inversión necesaria para su rehabilitación. Falta iluminación, mejores infraestructuras y equipamientos para que los jóvenes puedan practicar deporte sin riesgo. Queremos que el parque vuelva a ser un espacio de disfrute para toda la ciudadanía", ha comentado.