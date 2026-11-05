El PP de Jaén sitúa al PSOE "en contra" del interés provincial al rechazar una moción en defensa del olivar tradicional

Representantes del PP en la Diputación de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha lamentado que "el PSOE haya vuelto a situarse en contra de los intereses" de la provincia al rechazar la moción 'popular' para reclamar medidas urgentes al Gobierno de España en defensa del olivar tradicional.

Una propuesta que ha llevado al pleno de este jueves ante la pérdida de rentabilidad de este cultivo, "afectado por el aumento de costes, los recortes de la PAC y la competencia desleal de terceros países", según ha explicado en una nota el diputado provincial Raúl Caro-Accino.

"Cuando llega la hora de defender a nuestros agricultores, el PSOE prefiere proteger a Pedro Sánchez antes que al principal motor económico y social de esta provincia", ha afirmado. A su juicio, el Ejecutivo central "continúa permitiendo decisiones que perjudican directamente al sector oleícola, como la entrada de aceite de otros países en plena campaña, cuando no es en absoluto necesario, hundiendo los precios".

Igualmente, ha afeado el voto negativo del PSOE a la otra moción del PP popular, en este caso demandando que Resurja incorpore la recogida de residuos textiles en los municipios donde ya se encarga de la recogida selectiva y destinarla a asociaciones sin ánimo de lucro y que sea la Administración provincial que asuma "el coste de esta prestación".

"Resulta incomprensible que una empresa mixta como Resurja, que genera importantes dividendos a Diputación, no pueda impulsar un servicio con un claro componente solidario. El PSOE no gestiona y cada vez presta peores servicios públicos", ha recalcado.

Con respecto a las mociones presentadas por el grupo socialista, Caro-Accino ha hablado de un carácter "electoralista", al incluir "ahora asuntos que el PP viene reclamando durante toda la legislatura". Y ello, "mientras intentan generar debates artificiales sobre educación, cuando hoy Andalucía bate récords de inversión educativa", y en materia de vivienda cuando "fueron incapaces de construir vivienda pública durante años" y los decretos Maricarmen "solo empeorarían la situación".

Por último, ha dado la bienvenida a Francisco Martos y Mari Carmen Salvador como nuevos diputados provinciales del PP. Además, ha trasladado el reconocimiento a Luis Mariano Camacho, portavoz durante esta última etapa y número al Congreso de los Diputados por el partido en Jaén.

En nombre del grupo, le ha agradecido "su enorme trabajo, su compromiso permanente con la provincia y haber antepuesto siempre los intereses de los jiennenses por encima de cualquier otra consideración".